Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента України.

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Що відомо про нові перестановки у війську

Так, Володимир Зеленський заявив, що сьогодні доручив посилити командний склад наших військ на Донеччині.

Президент повідомив, що генерал-майора Андрія Гнатова було призначено заступником начальника Генштабу. Тепер його завдання – новий рівень підготовки оперативних штабів і вища якість взаємодії між штабами і фронтом.

А генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". До цього дня саме Гнатов очолював це ОСУВ.

Водночас Андрій Гнатов лишається командувачем Об'єднаних сил ЗСУ. У серпні 2024 року він заступив на цю посаду замість Юрія Содоля.

Хто такий Андрій Гнатов – коротка довідка

Андрій Гнатов закінчив Харківський інститут танкових військ. У 2016 – 2018 роках він був начальником штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти. У 2018 – 2021 роках був командиром цієї ж бригади.

З 2022 року був начальником штабу – заступником командувача військ оперативного командування "Південь". Також він командував ОУВ "Примор'я" (Одеський напрямок). Після початку повномасштабного вторгнення Андрій Гнатов очолив оборону Миколаєва і був одним із командувачів, що відповідали за звільнення Херсонщини.

Навесні 2023 року керував обороною Бахмуту, який на той момент перебував у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" під командуванням Олександра Сирського.