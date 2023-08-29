Идиотов не так много, – Кирилл Буданов высказался о Суровикине, Юдинове и Мизинцеве

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о судьбе российских генералов. По его словам, Юдинова убрали не из-за мятежа Пригожина, а из-за несогласия по поводу войны в Украине.

Андрей Юдинов считал, что война в Украине приведет к катастрофе в России. Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Детали о закулисье российских военных

На вопрос журналистки, сняли ли Суровикина с должности, глава ГУР ответил: он все равно будет крайним.

Даже формально он будет крайним во всех эпизодах – например, атаки по Москве. Там система работает не так, как у нас, там всегда должен быть крайний. Поскольку он командующий космическими силами, это его зона ответственности. Так или иначе его должны были бы убрать,

– сказал он.

Михаил Мизинцев отошел от дел гораздо раньше. А вот Андрея Юдина действительно наказали. Но, по словам Буданова, мятеж Пригожина стал только поводом, хорошим моментом.

Кирилл Буданов назвал Юдина офицером "очень серьезного уровня" и "одним из главных планеров" в главном оперативном управлении. Юдин, по данным нашей разведки, выступил против войны в Украине.

Он лично выступал против этого. Говорил, что это приведет к катастрофе. И он является одним из основных непубличных критиков среди военного руководства России. Потому они нашли хороший момент. Суровикин так же выступал против. Я же вам говорю – идиотов не так много,

– подытожил Буданов.

О ком речь

Михаил Мизинцев имеет прозвища "мариупольский мясник" и "сирийский мясник". Лично руководил войсками оккупантов во время осады Мариуполя. До апреля был заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению, с мая – заместитель командира ЧВК "Вагнер".



Андрей Юдин – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, заслуженный летчик России. Был задержан вместе с Суровикиным в июне после пригожинского мятежа.

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