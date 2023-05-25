География расширяется, а масштабы увеличиваются, – ГУР о новых видео РДК из Белгородщины
25 мая представители РДК распространили видео из Глотово Белгородской области. Добровольческие формирования россиян продолжают "освобождать" населенные пункты России.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов прокомментировал это событие в эфире телемарафона. Он, в частности, подтвердил, что это свежее видео.
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Движение сопротивления в России набирает обороты
Можем точно констатировать тот факт, что сопротивление на России набирает обороты. И, если говорить о последних событиях на Белгородщине, то да, определенная часть представителей РДК и легиона остаются на территории России и, собственно, продолжают борьбу,
– сказал Юсов.
Он также подчеркнул, что география русского движения сопротивления расширяется, а масштабы растут.
По словам представителя разведки, последние события в Белгородской области стали самым массовым вооруженным сопротивлением режиму Путина.
"Это важно и хорошо, что на территории РФ есть люди, которые готовы бороться за будущее собственных людей и бороться с диктатором, который оккупировал не только часть Украины, но также провел внутреннюю оккупацию самой России", – подчеркнул Юсов.
"Освобождение" Белгородщины: главное
- Два дня спустя после начала операции бойцы РДК и легиона "Свобода России" вышли из Белгородщины. Они сообщили журналистам о собственных потерях и похвастались боевыми трофеями.
- Добавим, что командир РДК Денис с позывным "Уайт Рекс" подчеркнул, что "освобождение" российских областей – это исключительно инициатива россиян. По его словам, Украина координировала действия с ними исключительно в госграницу. Все, что произошло за пределами Украины – решение партизан.
- Командир РДК также отметил, что им удалось освободить свыше 42 квадратных километров территории России.