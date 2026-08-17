В России уволили главного экономиста ВЭБ после скандального доклада: что он предсказал

Главного экономиста российской госкорпорации "ВЭБ.РФ" Андрея Клепача уволил с должности после публикации его майского доклада о неизбежном поражении России в войне на изнурение. Решение было принято по указанию сверху из-за заявлений чиновника о технологическом отставании России от Украины и приближении внезапного социального кризиса.

Как сообщают источники издания The Bell, приказ об отставке подписал глава корпорации Игорь Шувалов после телефонного звонка от высшего руководства.

Почему решили "убрать" Клепача?

Поводом стал резонанс в СМИ, вызванный статьей The Moscow Times с цитатами из выступления макроэкономиста на заседании Никитского клуба при Московской бирже.

Андрей Клепач работал главным экономистом корпорации последние 12 лет. До этого он на протяжении десятилетия занимал руководящие должности в российском Минэкономразвития, в частности, работал заместителем министра при Эльвире Набиуллиной и Андрее Белоусове.

Прогноз об отставании от Украины

Во время своего выступления 21 мая чиновник заявил, что, несмотря на кажущуюся устойчивость к санкциям, масштабы потерь российской экономики растут.

Он спрогнозировал падение темпов роста ниже показателей США и Украины, с которыми Москва ведет военно-политическое противостояние.

"При продолжении СВО, антироссийских санкций и достаточно жесткой денежно-кредитной, а в перспективе и жесткой бюджетной политики российская экономика вряд ли сможет выйти на темпы роста выше 2–2,5% в год", – отметил экономист в своем докладе.

По его данным, в 2026 году реальные расходы населения России выросли лишь на 0,6%, а уровень неравенства перестал снижаться из-за низких пенсий и падения доходов бизнеса. Клепач признал, что Россия проигрывает технологическую и экономическую конкуренцию в мире.

"Мы проигрываем не только Китаю и США, мы почему-то проигрываем Украине, как бы это ни было неприятно и мне самому", – заявил бывший чиновник, добавив, что украинская экономика выживает благодаря западной помощи.

Предчувствие новой Февральской революции

Анализируя войну на истощение, макроэкономист подчеркнул, что Россия не сможет выиграть эту конкуренцию, а надежды на крах противника являются иллюзией. Зато внутри страны накапливаются проблемы с качеством здравоохранения и неравномерным технологическим развитием.

"Экономика выдержит, но может возникнуть социальный кризис, причем тогда, когда его никто особо не ожидает. Но никто не ожидал, напомню, и Февральской революции", – подытожил Клепач.

Старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко считает, что отстранение одного из лучших макроэкономистов России не отсрочит кризис, о котором он предупреждал.

По ее словам, прогнозы Клепача всегда основывались на реальных оценках, а не на желании понравиться руководству, поэтому часто оказывались мрачнее официальных цифр.

Ранее мы рассказывали о том, что граждане России все активнее выводят средства за границу: на счета иностранных брокеров уже перечислено почти 600 миллиардов рублей. Такая тенденция связана с опасениями по поводу ужесточения западных санкций, а также с ожиданиями новых жестких ограничений внутри страны после выборов в Госдуму.