Уволен заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев: на его место назначен Андрей Кононенко

Президент Владимир Зеленский снял Алексея Соловьева с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначил на его место нового кандидата. Вместо него назначили Андрея Кононенко.

Напомним, что 26 марта Зеленский уволил с должности секретаря СНБО Алексея Данилова. Зато на эту должность Владимир Зеленский назначил председателя Службы внешней разведки Александра Литвиненко.

Смотрите также Зеленский продлил санкции СНБО против топ-контрабандистов и украинских компаний

Алексей Соловьев больше не заместитель секретаря СНБО

Уволить Соловьева Алексея Станиславовича с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины,

– говорится в указе президента.

В то же время на его место был назначен новый заместитель. Им стал Андрей Кононенко.

"Назначить Кононенко Андрея Валерьевича заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в указе.

Алексей Соловьев занимал должность заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины с 25 февраля 2020 года.

Кроме этого, указом президента Украины №227/2024, Зеленский также уволил заместителя начальника Управления государственной охраны Тараса Гребенникова.

Увольнение Алексея Данилова: что известно