Уволен заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев: на его место назначен Андрей Кононенко
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский снял Алексея Соловьева с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначил на его место нового кандидата. Вместо него назначили Андрея Кононенко.
Напомним, что 26 марта Зеленский уволил с должности секретаря СНБО Алексея Данилова. Зато на эту должность Владимир Зеленский назначил председателя Службы внешней разведки Александра Литвиненко.
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Алексей Соловьев больше не заместитель секретаря СНБО
Уволить Соловьева Алексея Станиславовича с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины,
– говорится в указе президента.
В то же время на его место был назначен новый заместитель. Им стал Андрей Кононенко.
"Назначить Кононенко Андрея Валерьевича заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в указе.Обратите внимание! Алексей Соловьев занимал должность заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины с 25 февраля 2020 года.
Кроме этого, указом президента Украины №227/2024, Зеленский также уволил заместителя начальника Управления государственной охраны Тараса Гребенникова.
Увольнение Алексея Данилова: что известно
- Алексей Данилов отреагировал на свое увольнение и выразил благодарность за время, проведенное на должности, которое он считал чрезвычайно важным и приятным. Он поблагодарил судьбу за возможность служить своей стране и народу как в мирное, так и время войны.
- Зеленский сразу после увольнения Данилова подчеркивал, что тот получит новую должность. В сети начала активно распространяться информация, что бывший секретарь СНБО может быть назначен на должность посла.
- В конце концов, так и произошло и уже 29 марта Зеленский рассказал, что Данилов был назначен послом в Молдове. Стоит отметить, что в тот же день появилась информация об увольнении Марка Шевченко с должности посла Украины.