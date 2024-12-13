Бывшего генпрокурора Костина могут назначить послом: нардеп сказал, в какой стране

Андрей Костин может стать послом. В октябре он подал в отставку с должности генпрокурора на фоне скандала с МСЭК и расследованиями по фиктивным инвалидностям.

О возможном назначении бывшего генпрокурора послом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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Костин может стать послом в Нидерландах

Вечером 13 декабря Железняк написал, что информация о Костине – правда. Нардеп отметил, что бывший генпрокурор поедет в Нидерланды.

Кстати, о том, что Андрея Костина планируют назначить послом в Нидерландах, также сообщало Суспильное со ссылкой на источники в команде президента.

"Что касается должности генерального прокурора, то решение о преемнике Костина еще не принято, но готовится", – сказал собеседник.

Заметим, 22 октября Костин подал в отставку. Прокурор заявил, что на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства по фальшивым инвалидностям должностных лиц. Также он констатировал, что "много позорных фактов" злоупотреблений установили и в системе органов прокуратуры Украины.

Добавим, 31 октября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Костина с должности генерального прокурора.