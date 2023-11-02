"Очень большая потеря для всех": на фронте погиб участник Революции Достоинства Андрей Кудабеков

Защищая Украину от российских окупантов, погиб Андрей Кудабеков ("Бек"). Герою было 49 лет.

До 2014 году героя знали как предпринимателя. Компания Кудабекова занималась изготовлением мебели. Во время Революции Достоинства герой являлся активным ее участником.

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Впоследствии Кудабеков ушел на фронт, защищать Украину от российских окупантов. Службу начал в третьем полку спецназа. Уже в 2017 году герой создал центр тактической подготовки "Волкулака". Также стал одним из соучредителей общественной организации "Союз участников боевых действий и активных граждан".

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, герой как раз служил по контракту в частной военной компании в Африке. Он вернулся, чтобы защитить от врага родной Чернигов.

Его группа спецназначения вела результативную работу, наводя на российские колонны артиллерию, авиацию, Bayraktar, устанавливая мины. Они взяли много трофейной российской боевой техники. Участвовал в поиске российских воздушных террористов, сбиваемых над городом,

– говорится в сообщении.

Герой погиб 31 октября во время выполнения задания в Черниговской области. Он до последнего вздоха защищал родной город и свою страну.