"Синдром тоски по семье": в сети пишут о загадочной смерти 19-летнего срочника в Крыму
Источник:Крымский ветер
В оккупированном Севастополе в начале ноября 2023 года скончался российский военнослужащий срочной службы. Военному было 19 лет.
19-летний россиянин из Карелии, пришедший убивать украинцев, попал в больницу и там скончался от отека мозга.
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Что произошло со срочником
В июне 2023 года 19-летний Андрей Лажиев был призван на срочную службу. Однако через 5 месяцев, а именно в начале ноября, парень скончался в госпитале Севастополя. В течение этого времени родителям не давали разрешение на посещение их сына, они иногда говорили по телефону.
Военнослужащий срочной службы Андрей Лажиев / Фото пользователя "Крымский ветер" в соцсети Telegram
Врачи из госпиталя заявили отцу военного, что у его сына было "нечто вроде нервного срыва" или "синдрома тоски по семье". Также врачи утвердили, что видели на теле призывника следы побоев. Однако убедиться в этом родители погибшего срочника не смогли, поскольку тело их сына им не отдавали в течение трех недель после смерти.
Отец военнослужащего предполагает, что Андрея могли силой заставлять заключить контракт с минобороны России.
Раздор среди окупантов
- В рядах вооруженных сил России далеко не все хорошо, если даже солдаты их армии предпочитают "отправить билеты на концерт Кобзона" своему командованию. На это, в частности, решилось одно из военных подразделений "Шторм Z". По словам оккупанта, тех, кто не хотел брать в руки оружия, командир роты, его заместитель и командиры других бригад беспощадно избивали. Даже были случаи не только избиений, но и убийства.
- Это не единственный случай, когда поступки российских окупантов "играют на руку" украинским военным. В частности, один из случаев произошел во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье. Россияне начали длительную перестрелку между собой. Стоит отметить, что это произошло во время того, как захватчики искали украинских партизан. Такие инциденты чрезвычайно выгодны для Вооруженных Сил Украины, поскольку с их помощью россияне собственноручно уменьшают личный состав своей армии и уменьшают работу украинской армии.