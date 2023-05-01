В Житомире попрощались с самым результативным зенитчиком ВСУ Андреем "Кельтом" Линейчуком

В бою с врагом погиб самый результативный зенитчик ВСУ Андрей Линийчук с позывным "Кельт". За период полномасштабной войны боец сбил больше всего воздушных целей россиян.

Прощались с воином 1 мая в Житомире в Свято-Михайловском кафедральном соборе. Андрей Линийчук был сержантом 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Смотрите также В боях погиб самый результативный зенитчик ВСУ – Андрей "Кельт" Линийчук

Что известно о жизни Героя

Андрей Линийчук родился в Любарском районе Житомирской области, окончил Полесский Национальный университет. В 2020 году подписал контракт с 95-й бригадой десантно-штурмовых войск.

В Житомире попрощались с Андреем Линийчуком / Фото Суспильне

Побратим погибшего воина Богдан Поплавский рассказал, что Андрей – храбрый, боевой человек, который был дважды ранен. Андрей Линийчук осваивал боевые навыки за границей.

На счету Андрея Линийчука практически 16 "Орланов", один "Zala" и боевой вертолет К-52. Он был не только мужественным воином, но и наставником для своих боевых побратимов. В свои 25 лет он является полным кавалером ордена "За мужество". Летом 2022 года он был награжден именным боевым оружием Министерства обороны. На счету воина – ведомственные медали, награды, грамоты, благодарности,

– говорит директор городского центра социальных служб Ольга Юрченко.

Бойцы 95 бригады говорят, что им будет не хватать Андрея Линийчука.

Что о погибшем воине говорят побратимы: видео

"Он стал нам братом. Его настойчивость и ответственность были для нас образцом, а чувство юмора – утешением во время боевых выходов. Мы обязательно отомстим за смерть Андрея", – рассказал побратим погибшего воина Александр.

Потери Украины на войне

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб 23-летний украинский военный Максим Гостев. Он родом из Криворожского района Днепропетровской области.

В боях за Бахмут недавно погиб американский доброволец Купер "Харрис" Эндрюс. По словам журналиста Джейка Ханрахана, мужчине было 26 лет. Раньше он служил в морской пехоте США и был активистом левых сил.

В бою с российскими оккупантами у Бахмута 26 апреля погиб украинский военный Тарас Стасишин. Защитник был родом из Борислава Дрогобычского района Львовской области. Он оборонял Украину с 2015 года.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего Андрея Линийчука. Вечная память Герою!