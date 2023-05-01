В Житомире попрощались с самым результативным зенитчиком ВСУ Андреем "Кельтом" Линейчуком
Источник:Суспильне
В бою с врагом погиб самый результативный зенитчик ВСУ Андрей Линийчук с позывным "Кельт". За период полномасштабной войны боец сбил больше всего воздушных целей россиян.
Прощались с воином 1 мая в Житомире в Свято-Михайловском кафедральном соборе. Андрей Линийчук был сержантом 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
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Что известно о жизни Героя
Андрей Линийчук родился в Любарском районе Житомирской области, окончил Полесский Национальный университет. В 2020 году подписал контракт с 95-й бригадой десантно-штурмовых войск.
В Житомире попрощались с Андреем Линийчуком / Фото Суспильне
Побратим погибшего воина Богдан Поплавский рассказал, что Андрей – храбрый, боевой человек, который был дважды ранен. Андрей Линийчук осваивал боевые навыки за границей.
На счету Андрея Линийчука практически 16 "Орланов", один "Zala" и боевой вертолет К-52. Он был не только мужественным воином, но и наставником для своих боевых побратимов. В свои 25 лет он является полным кавалером ордена "За мужество". Летом 2022 года он был награжден именным боевым оружием Министерства обороны. На счету воина – ведомственные медали, награды, грамоты, благодарности,
– говорит директор городского центра социальных служб Ольга Юрченко.
Бойцы 95 бригады говорят, что им будет не хватать Андрея Линийчука.
Что о погибшем воине говорят побратимы: видео
"Он стал нам братом. Его настойчивость и ответственность были для нас образцом, а чувство юмора – утешением во время боевых выходов. Мы обязательно отомстим за смерть Андрея", – рассказал побратим погибшего воина Александр.Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего Андрея Линийчука. Вечная память Герою!
Потери Украины на войне
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