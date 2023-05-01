Прощалися з воїном 1 травня у Житомирі у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Андрій Лінійчук був сержантом 95-ої окремої десантно-штурмової бригади.

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Що відомо про життя Героя

Андрій Лінійчук народився у Любарському районі на Житомирщині, закінчив Поліський Національний університет. У 2020 році підписав контракт з 95-ю бригадою десантно-штурмових військ.

У Житомирі попрощались з Андрієм Лінійчуком / Фото Суспільне

Побратим загиблого воїна Богдан Поплавський розповів, що Андрія – хоробра, бойова людина, яка була двічі поранена. Андрій Лінійчук освоював бойові навички за кордоном.

На рахунку Андрія Лінійчука практично 16 "Орланів", один "Zala" та бойовий вертоліт К-52. Він був не тільки мужнім воїном, а й наставником для своїх бойових побратимів. У свої 25 років він повний кавалер ордена "За мужність". Влітку 2022 року він був нагороджений іменною бойовою зброєю Міністерства оборони. На рахунку воїна – відомчі медалі, відзнаки, грамоти, подяки,

– каже директорка міського центру соціальних служб Ольга Юрченко.

Бійці 95-ї бригади кажуть, що їм буде не вистачати Андрія Лінійчука.

Що про загиблого воїна кажуть побратими: відео

"Він став нам братом. Його наполегливість і відповідальність були для нас взірцем, а почуття гумору – розрадою під час бойових виходів. Ми обов'язково помстимося за смерть Андрія", – розповів побратим загиблого воїна Олександр.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Андрія Лінійчука. Вічна пам'ять Герою!

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