Что еще проверять? Поставляйте танки! – Мельник жестко обратился к Писториусу

Во время встречи в формате "Рамштайн" 20 января украинские союзники не смогли согласовать предоставление нашему государству танков Leopard. Такое решение вызвало волну негатива в сторону германских политиков.

К слову, сами немцы вышли на протест, чтобы "расшевелить" власть. К новому министру обороны Германии Борису Писториусу обратился и замглавы МИД Андрей Мельник.

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Что требует Мельник

Замминистра иностранных дел выразил разочарование из-за нерешительности Германии относительно предоставления танков Leopard 2 Украине.

Мельник подчеркнул, что Германия должна наконец-то принять решение о поставках танков, ведь время имеет важное значение.

Что еще нужно проверить, господин Писториус? Снабжайте! Очень жаль, что Светофор (коалиция ФРГ – 24 Канал) так себя выставляет,

– написал Мельник.

Напомним, что во время встречи "Рамштайна" замглавы МИД призвал Бориса Писториуса прекратить "танковое кукольное представление" в "Рамштайне" и немедленно начать поставки немецких "Леопардов".

Он также добавил, что для Германии еще не поздно продемонстрировать подлинное лидерство в укреплении Украины.

Почему Украине крайне необходимы немецкие танки

Вицемаршал британской авиации в отставке Шон Белл отметил, что немецкая техника критически важна для наших защитников, ведь весеннее наступление россиян начнется за считанные недели.

Также заметим, что Leopard – топовый танк, который производят немецкие концерны Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, значительно превосходящий российские образцы. Достаточное количество этой техники способно изменить ситуацию не только на поле боя, но вообще в войне.

Напомним, что 11 января во Львове президент Польши Анджей Дуда заявил о предоставление Украине танков Leopard. Польша передаст Украине первую роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

Ожидается, что Украина получит Leopard 2А4. Leopard 2 – основной боевой танк НАТО и самый распространенный. В настоящее время было изготовлено более 3500 танков этого типа различных модификаций, эксплуатируемых во всем мире.

Фактически, "Леопард" – это самый массовый танк в Европе, который логистически проще отправлять в Украину. Более того, этот танк проще всего обслуживать, ремонтировать, снабжать запчастями, инструментами, боеприпасами и т.д. Все это говорит о том, что Украине выгодно получить его.

Кроме того, что немецкий "Леопард" считается одной из лучших боевых машин мира, эти танки также являются одними из самых дорогих – по разным оценкам в зависимости от модификации от 6,7 миллиона долларов и выше.

Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала