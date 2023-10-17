Погибшему пилоту "Джусу" просят присвоить звание Героя Украины: что сказала его мама

Андрей Пильщиков с позывным "Джус" начал защищать Украину в первые часы полномасштабной агрессии со стороны России. К сожалению, он погиб в авиакатастрофе в Житомирской области.

В официальном интернет-представительстве Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой посмертно наградить Андрея Пильщикова, также известного как "Джус", званием Героя Украины. К моменту публикации она набрала более 11 250 голосов.

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Что сказала мама легендарного пилота

Эту петицию создала Юлия Корпан. Она является женой лучшего летчика ударной авиации 2021 года Александра Корпана. Пилот отдал свою жизнь за Украину во время полномасштабного вторжения России в прошлом году. Также он являлся одногруппником Пильщикова.

Мама "Джуса" Лилия Аверьянова заявила, что она и Юлия Корпан согласовали текст петиции. В обращении отмечается, что Андрей Пильщиков (тогда еще в звании капитана, а не майора ПС ВСУ) совершил исторический для нашего государства визит в США с политико-дипломатической миссией. В Вашингтоне пилот отстаивал поставки современных истребителей, мощных систем ПВО и ударных вертолетов для Украины. Благодаря его большим усилиям и переговорам с коллегами-летчиками среди американских конгрессменов и сенаторов общая концепция поставок истребителей F-16 перешла в практическую плоскость.

Это герой из Харькова, а не откуда-то. У нас об этом совсем молчат. Это харьковчанин из центра города, он сформирован здесь, а о нем ничего не говорят. На таких людей должен опираться город, чтобы говорить, что Харьков – патриотический, украинский, дает героев.

– сказала Лилия Аверьянова о своем сыне.

По словам женщины, в Киеве был создан при жизни "Джуса" мурал, а в Харькове на данный момент ничего нет.

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