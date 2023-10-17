В офіційному інтернет-представництві Володимира Зеленського з'явилася петиція із проханням посмертно нагородити Андрія Пільщикова, також відомого як "Джус", званням Героя України. На момент публікації вона набрала понад 11 250 голосів.

До теми Зробила все, аби він став льотчиком: як мама врятувала мрію "Джуса"

Що сказала мама легендарного пілота

Цю петицію створила Юлія Корпан. Вона є дружиною кращого льотчика ударної авіації 2021 року Олександра Корпана. Пілот віддав своє життя за Україну під час повномасштабного вторгнення Росії минулого року. Також він був одногрупником Пільщикова.

Мама "Джуса" Лілія Авер'янова заявила, що вона та Юлія Корпан узгодили текст петиції. У зверненні зауважується, що Андрій Пільщиков (тоді ще у званні капітана, а не майора ПС ЗСУ) здійснив історичний для нашої держави візит до США з політико-дипломатичною місією. У Вашингтоні пілот відстоював поставки сучасних винищувачів, потужних систем ППО та ударних гелікоптерів для України. Завдяки його великим зусиллям й переговорам з колегами-льотчиками з-поміж американських конгресменів та сенаторів загальна концепція постачання винищувачів F-16 перейшла у практичну площину.

Це герой з Харкова, а не звідкись. У нас про це зовсім мовчать. Це ж харків'янин з центру міста, він сформований тут, а про нього нічого не кажуть. На таких людей має опиратися місто, щоб говорити, що Харків – патріотичний, український, дає героїв,

– сказала Лілія Авер'янова про свого сина.

За словами жінки, у Києві є створений за життя "Джуса" мурал, а у Харкові на цей час нічого немає.

Інші новини про "Джуса"