Ушел добровольцем в 16 лет: в Киеве провели в последний путь защитника Андрея Романюка

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. 1 ноября в Киеве в последний путь провели защитника Андрея Романюка.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "OBOZ.UA". Свой последний бой Герой принял 28 октября.

Смотрите также Бунтарь, участник Майдана, в армии с 2014: погиб боевой медик Антон Шевчук, "Растишка"

Каким было прощание с Героем

В Киеве 1 ноября попрощались с младшим сержантом 49 отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь" Андреем Романюком, известным под псевдонимом "Воробей". Еще подростком он присоединился к участникам Революции Достоинства, а в 16 лет добровольцем взялся защищать Украину с оружием от российской агрессии.

Свой последний бой Андрей принял 28 октября. Ему было всего 26 лет. Во время прощания на Майдане Независимости в Киеве в гроб бойцу положили его шлем с камерой, в которой он неизменно улыбается на многочисленных фотографиях.

Прощальная церемония состоялась 1 ноября в Михайловском соборе и на Майдане Независимости, где почтить героя собрались родные, друзья, собратья и неравнодушные украинцы.

Прощание с Андреем Романюком в Киеве / Фото "OBOZ.UA"

Уже завтра, 2 ноября, пройдет прощание с Героем в Виннице.

Что известно об Андрее Романюке

Еще подростком Андрей пришел на Майдан Независимости в разгар Революции Достоинства.

Андрей Романюк на Майдане / Фото из открытых источников

Когда в 2014 году Россия начала войну против Украины, 16-летний юноша добровольцем ушел на фронт.

В течение десяти лет Андрей Романюк продолжал стоять на защите родной земли. В 2023 году он получил ранение, проходил лечение, но все время стремился вернуться на передовую, к своим собратьям.

Андрей жил войной и борьбой за Украину, умел работать с умом и вдохновением, беречь своих людей. Он подростком пришел на Майдан, потом участвовал в АТО. Во всех жизненных испытаниях был светлым, жертвенным и верным. И положил свою жизнь за свободу и жизнь других,

– написала украинская защитница Елизавета Жарикова.

Андрей Романюк погиб как настоящий воин, приняв свой последний бой 28 октября на одном из участков фронта.

"Я никогда не понимала, как в серьезном командире вмещается столько нежности и любви. Я не знала, откуда у тебя берется столько жажды жизни и оптимизма, живя в таких реалиях... Когда осколки зашли в твое тело, ты оказал помощь своим собратьям, забыв о важном правиле "сначала помоги себе". Я знаю, что твоя идейность заключалась в самоотверженности. Я знаю, что ты не мог по-другому, и я злюсь на тебя", – написала любимая Героя Татьяна Белинец.