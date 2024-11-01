Повідомляє 24 Канал з посиланням на "OBOZ.UA". Свій останній бій Герой прийняв 28 жовтня.

Дивіться також Бунтар, учасник Майдану, у війську з 2014: загинув бойовий медик Антон Шевчук, "Растішка"

Яким було прощання із Героєм

У Києві 1 листопада попрощалися з молодшим сержантом 49 окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ" Андрієм Романюком, відомим під псевдо "Воробєй". Ще підлітком він приєднався до учасників Революції Гідності, а у 16 років добровольцем взявся захищати Україну зі зброєю від російської агресії.

Свій останній бій Андрій прийняв 28 жовтня. Йому було всього 26 років. Під час прощання на Майдані Незалежності у Києві у труну бійцю поклали його шолом з камерою, в якій він незмінно усміхається на численних світлинах.

Прощальна церемонія відбулася 1 листопада в Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності, де вшанувати героя зібралися рідні, друзі, побратими та небайдужі українці.

Прощання із Андрієм Романюком в Києві / Фото "OBOZ.UA"

Вже завтра, 2 листопада, пройде прощання із Героєм у Вінниці.

Що відомо про Андрія Романюка

Ще підлітком Андрій прийшов на Майдан Незалежності в розпал Революції Гідності.

Андрій Романюк на Майдані / Фото з відкритих джерел

Коли у 2014 році Росія почала війну проти України, 16-річний юнак добровольцем пішов на фронт.

Впродовж десяти років Андрій Романюк продовжував стояти на захисті рідної землі. У 2023 році він отримав поранення, проходив лікування, але весь час прагнув повернутися на передову, до своїх побратимів.

Андрій жив війною і боротьбою за Україну, вмів працювати з розумом і натхненням, берегти своїх людей. Він підлітком прийшов на Майдан, потім брав участь в АТО. В усіх життєвих випробуваннях був світлим, жертовним і вірним. І поклав своє життя за свободу і життя інших,

– написала українська захисниця Єлизавета Жарікова.

Андрій Романюк загинув як справжній воїн, прийнявши свій останній бій 28 жовтня на одній з ділянок фронту.

"Я ніколи не розуміла, як у серйозному командирі вміщається стільки ніжності і кохання. Я не знала, звідки в тебе береться стільки жаги до життя і оптимізму, живучи у таких реаліях... Коли осколки зайшли у твоє тіло, ти надав допомогу своїм побратимам, забувши про важливе правило "спочатку допоможи собі". Я знаю, що твоя ідейність полягала у самовідданості. Я знаю, що ти не міг по-іншому, та я злюсь на тебе", – написала кохана Героя Тетяна Білинець.