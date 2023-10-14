За две недели до дня рождения: возле Бахмута погиб 33-летний мобилизованный из Луцка
Источник:Игорь Полищук
В боях в районе села Клещиевка Донецкой области погиб лучанин Андрей Савчук. Через несколько дней он должен был праздновать день рождения, однако война сломала эти планы.
Об окончательном увольнение Клещиевки украинские военные заявили 17 сентября. Однако в этом районе продолжаются напряженные бои.
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Гибель воина у Бахмута
В районе населённого пункта Клещиевка Донецкой области 8 октября погиб уроженец Луцка Андрей Савчук. Известно, что он выполнял боевую задачу защиты территориальной целостности и независимости Украины вблизи села.
Андрей был призван на военную службу по мобилизации и стал стрелком 1 отделения охраны 2 взвода охраны роты охраны. Известно, что ему предстояло праздновать свой 34-й день рождения 23 октября. К сожалению, Герою навсегда осталось 33.
Уроженец Луцка погиб в Донецкой области / VSN
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