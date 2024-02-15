Во время обстрела Херсона россияне убили 19-летнего курсанта морской академии
Источник:ХДМА
В течение вчерашнего дня Херсон снова находился под вражескими обстрелами. В больнице от полученных в результате атаки травм умер курсант Андрей Савицкий.
О гибели 19-летнего парня сообщили в Херсонской государственной морской академии, где он учился.
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Должен был стоять за штурвалом
Андрей Савицкий был курсантом 4-ого курса судоводительского отделения морского профессионального колледжа "ХГМА".
Активный и целеустремленный Андрей стремился получить знания, строил планы, мечтал, любил, но произошло самое ужасное,
– говорится на странице учебного заведения.
Врачи до последнего боролись за его жизнь
Напомним, днем оккупанты беспощадно били по городу. В ОВА заметили, что удары пришлись по жилым кварталам. Посеченная снарядами детская площадка, выбитые окна, вырванные рамы балконов.
Сначала местные власти заявили о 5 пострадавших. В медучреждение со взрывной травмой госпитализировали 84-летнего херсонца. Ранения получили женщины 55 и 58 лет.
Тогда же стало известно, что ранение ноги получил и 19-летний парень. Позже вечером глава ОВА Александр Прокудин рассказал, что юношу спасти не удалось. Он умер в реанимации.
"Медики до последнего боролись за его жизнь", – сказал чиновник.
Оперировали 4 часа
Среди пострадавших в результате обстрела Херсона 14 февраля также 14-летняя девочка. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. У нее была взрывная травма, ранения ноги, лица и шеи.
В течение четырех часов врачи оперировали четырнадцатилетнюю Алину. Вчера вечером детскую площадку, на которой находилась девочка, обстреляла российская армия,
– рассказал Прокудин.
Сейчас девочка – в реанимации под пристальным наблюдением херсонских врачей. Они смогли стабилизировать состояние раненой, однако она до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Оккупанты не оставляют Херсон в покое: последние новости
- 11 февраля россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру города. Они попали по зданию областного кардиологического центра. К счастью, пострадавших не было. Из-за удара повреждены внутренние помещения и система теплоснабжения. В то же время ранения получила 61-летняя женщина. В момент обстрела она находилась в маршрутке. Ее госпитализировали в среднем состоянии.
- 5 февраля оккупанты ударили по легковому автомобилю. В нем сгорели два человека. Тогда же из-за артиллерийского удара погибла женщина 66 лет. Она находилась на улице.
- 26 января враг обстрелял Херсон баллистикой. Он бил по жилым кварталам, школе и ТЦК. Тогда погиб один человек.