Во время обстрела Херсона россияне убили 19-летнего курсанта морской академии

В течение вчерашнего дня Херсон снова находился под вражескими обстрелами. В больнице от полученных в результате атаки травм умер курсант Андрей Савицкий.

О гибели 19-летнего парня сообщили в Херсонской государственной морской академии, где он учился.

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Должен был стоять за штурвалом

Андрей Савицкий был курсантом 4-ого курса судоводительского отделения морского профессионального колледжа "ХГМА".

Активный и целеустремленный Андрей стремился получить знания, строил планы, мечтал, любил, но произошло самое ужасное,

– говорится на странице учебного заведения.

Врачи до последнего боролись за его жизнь

Напомним, днем оккупанты беспощадно били по городу. В ОВА заметили, что удары пришлись по жилым кварталам. Посеченная снарядами детская площадка, выбитые окна, вырванные рамы балконов.

Сначала местные власти заявили о 5 пострадавших. В медучреждение со взрывной травмой госпитализировали 84-летнего херсонца. Ранения получили женщины 55 и 58 лет.

Тогда же стало известно, что ранение ноги получил и 19-летний парень. Позже вечером глава ОВА Александр Прокудин рассказал, что юношу спасти не удалось. Он умер в реанимации.

"Медики до последнего боролись за его жизнь", – сказал чиновник.

Оперировали 4 часа

Среди пострадавших в результате обстрела Херсона 14 февраля также 14-летняя девочка. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. У нее была взрывная травма, ранения ноги, лица и шеи.

В течение четырех часов врачи оперировали четырнадцатилетнюю Алину. Вчера вечером детскую площадку, на которой находилась девочка, обстреляла российская армия,

– рассказал Прокудин.

Сейчас девочка – в реанимации под пристальным наблюдением херсонских врачей. Они смогли стабилизировать состояние раненой, однако она до сих пор находится в тяжелом состоянии.

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