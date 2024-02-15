Про загибель 19-річного хлопця повідомили у Херсонській державній морській академії, де він навчався.

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Повинен був стояти за штурвалом

Андрій Савицький був курсантом 4-го курсу судноводійного відділення морського фахового коледжу "ХДМА".

Активний і цілеспрямований Андрій прагнув отримати знання, будував плани, мріяв, любив, але сталося найжахливіше,

– йдеться на сторінці навчального закладу.

Лікарі до останнього боролися за його життя

Нагадаємо, вдень окупанти нещадно гатили по місту. В ОВА зауважили, що удари прийшлися по житлових кварталах. Посічений снарядами дитячий майданчик, вибиті вікна, вирвані рами балконів.

Спочатку місцева влада заявила про 5 постраждалих. До медзакладу з вибуховою травмою шпиталізували 84-річного херсонця. Поранень зазнали жінки 55 та 58 років.

Тоді ж стало відомо, що поранення ноги зазнав 19-річний хлопець. Пізніше увечері очільник ОВА Олександр Прокудін розповів, що юнака врятувати не вдалося. Він помер у реанімації.

"Медики до останнього боролися за його життя", – сказав посадовець.

Оперували 4 години

Серед постраждалих внаслідок обстрілу Херсона 14 лютого також 14-річна дівчинка. Дитину у вкрай важкому стані доправили до лікарні. У неї була вибухова травма, поранення ноги, обличчя та шиї.

Протягом чотирьох годин лікарі оперували чотирнадцятирічну Аліну. Учора ввечері дитмайданчик, на якому перебувала дівчинка, обстріляла російська армія,

– розповів Прокудін.

Зараз дівчинка – в реанімації під пильним наглядом херсонських лікарів. Вони змогли стабілізувати стан пораненої, однак вона досі перебуває у тяжкому стані.

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