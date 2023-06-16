В боях за Украину погиб командир штурмовой бригады из Харьковщины

На войне, в боях в Запорожском направлении погиб защитник Андрей Шмелев из Харьковщины. Он пошел в защиту Украины с начала полномасштабной войны. Ему было всего 35 лет.

Андрей командовал штурмовой бригадой 23-й ОМБр. У бойца остались молодая жена, родители и сестра.

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В Беляевской тергромаде отметили, что Андрей родился 13 мая 1988 года. Он окончил Беляевскую среднюю школу, а затем учился в Первомайском ПТУ №29.

С безграничной скорбью сообщаем о потере нашего защитника Шмелева Андрея Эдуардовича, погибшего в бою сержанта,

– говорится в сообщении.

Андрей с первых дней вторжения на войне

В ноябре 2006-го проходил срочную службу, во время которой получил звание сержанта – командира боевой машины пехоты. До войны мужчина занимался своим любимым делом – производил мебель в Харькове.

Когда же Россия начала полномасштабное вторжение, Андрей вывез близких из-под обстрелов в Харьков в более безопасное место. Сам же пошел сдерживать врага и защищать независимость нашего государства.

Руководил штурмовой бригадой

В рядах ВСУ Андрей Шмелев с 14 марта 2022 года. Воин ответственно выполнял все распоряжения руководства воинской части, а в январе прошел обучение, успешно подтвердив звание командира.

Андрей руководил штурмовой бригадой первого батальона 23-й отдельной механизированной бригады. В последние месяцы выполнял боевые задания в Донецкой и Запорожской областях.

Потери Украины – цена сопротивления врагу

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и знакомым погибшего защитника.

Недавно стало известно о гибели защитника из Хмельницкой области – Олега Бохонока, которому было всего 26 лет. Он женился во время полномасштабного вторжения. Погиб тоже в Запорожском направлении.

Заметим, что украинская армия проводит контрнаступательные операции в Запорожском направлении. Недавно наши воины нанесли удар по штабу 35-й общевойсковой армии России.

Также на войне с российскими оккупантами погиб воин Сергей Зелинский. Он принял последний бой 4 июня под Бахмутом.