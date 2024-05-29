Подозревается в обогащении: за экс-заместителя Ермака внесли залог в 10 миллионов

Против бывшего заместителя главы Офиса Президента по подозрению в незаконном обогащении открыли уголовное производство. Вскоре стало известно, что за него был внесен залог.

В среду, 29 мая, эту информацию журналистам 24 Канала подтвердили в пресс-службе ВАКС. Размер залога, который внесли за Андрея Смирнова, составляет 10 миллионов гривен.

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Залог за Смирнова

Собственно, пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис констатировала, что за экс-заместителя председателя ОП Андрея Ермака внесли залог. Его размер определил следственный судья.

Суд выдал справку, что за бывшего заместителя руководителя Офиса президента внесен залог в полном размере, определенном постановлением следственного судьи ВАКС (10 миллионов гривен – 24 Канал).

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