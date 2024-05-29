Подозревается в обогащении: за экс-заместителя Ермака внесли залог в 10 миллионов
Против бывшего заместителя главы Офиса Президента по подозрению в незаконном обогащении открыли уголовное производство. Вскоре стало известно, что за него был внесен залог.
В среду, 29 мая, эту информацию журналистам 24 Канала подтвердили в пресс-службе ВАКС. Размер залога, который внесли за Андрея Смирнова, составляет 10 миллионов гривен.
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Залог за Смирнова
Собственно, пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис констатировала, что за экс-заместителя председателя ОП Андрея Ермака внесли залог. Его размер определил следственный судья.
Суд выдал справку, что за бывшего заместителя руководителя Офиса президента внесен залог в полном размере, определенном постановлением следственного судьи ВАКС (10 миллионов гривен – 24 Канал).
Больше о ситуации
- Президент Владимир Зеленский своим указом от 29 марта 2024 года уволил с должности заместителя председателя Офиса Президента Андрея Смирнова. Уже 22 мая информационные ресурсы заявили, что правоохранители объявили о подозрении бывшему чиновнику.
- Как писали журналисты, уголовное производство было открыто по статьям о незаконном обогащении. В Офисе Президента в должности заместителя председателя Смирнов находился с осени 2019 года. Успел он попасть в несколько громких скандалов.
- В частности, расследователи обнаружили, что брат чиновника, вероятно, приобрел квартиру и земельный участок в Карпатах по цене, значительно ниже рыночной. По оценкам, стоимость имущества составляла четверть миллиона долларов.
- Тот же брат заместителя руководителя ОП мог приобрести апартаменты площадью в 100 квадратных метров в жилом комплексе "Авалон-37" за более 1,6 миллиона гривен. Зато рыночная стоимость такого жилья составляет 6 миллионов гривен.