Защищал Украину с 2014 года: на фронте погиб журналист из Киева Андрей Топчий
Источник:Факты
Война продолжит забирать у Украины ее лучших сыновей и дочерей. Так, с фронта пришло трагическое известие о гибели журналиста Андрея Топчия.
В мирное время мужчина работал в газете "Факты", однако с 2014 года отправился защищать свою страну. Андрей погиб на Запорожском направлении.
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Потеря талантливого журналиста
На войне, защищая Украину от российских захватчиков, погиб журналист, военнослужащий ВСУ, боевой медик стрелкового батальона Андрей Топчий. Свой последний бой защитник принял вблизи села Работино 20 апреля. Мужчине навеки осталось 38 лет.
Как рассказали коллеги журналиста, он ушел на войну давно. Сначала он информационно противостоял врагу – он открыто говорил, что Россия не считает Украину независимой. Работая в газете "Факты", Андрей публиковал глубокие интервью с историками, которые предупреждали об этом.
Кристально честный, с обостренным чувством справедливости Андрей переживал как личную трагедию все политические распри, разрывающие Украину. И после вторжения России в страну в 2014 году пошел защищать ее с оружием в руках,
– отметили в "Фактах".
С перерывами на журналистику мужчина провел на фронте 10 лет – и погиб он как воин, на поле боя.
Военный и журналист Андрей Топчий на фоне трофея / Фото "Фактов"
Похороны Андрея Топчия запланированы на субботу, 27 апреля, в 14:00 на Лесном кладбище. Свой последний покой храбрый воин журналист найдет на Аллее Героев среди могил других защитников Украины.
Потери Украины в войне
- Во время выполнения боевой задачи на войне погиб главный сержант 13-й бригады Национальной гвардии Украины Хартия Александр Ющенко. Свою карьеру по военному делу он начал с 2005 года. Также он был награжден огнестрельным оружием и орденом За мужество III степени.
- Также на войне погиб участник Революции Достоинства Роман Панькевич. Жизнь воина оборвалась 19 апреля во время минометных обстрелов под Красногоровкой Донецкой области.
- Недавно на фронте погиб городской голова Лебедина Александр Бакликов. Он отправился на войну в сентябре 2023 года. Перед отъездом на фронт он заявил, что бывших десантников не бывает и ему невероятно больно хоронить детей.