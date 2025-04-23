На войне погиб офицер Андрей Задорожный

Россия продолжает убивать украинцев. На фронте погиб офицер батальона БпЛА 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Андрей Задорожный из Мукачево.

Украинскому защитнику было всего 35 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-офицера 128-й ОГШБр Ярослава Галаса.

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Что известно об Андрее Задорожном

Андрей Задорожный вырос в Мукачево и закончил там школу. Впоследствии украинский военный учился в Национальном авиационном университете в Киеве и работал в сфере ИТ.

Был очень грамотным, хорошо зарабатывал, армия ему вообще не была нужна. Но как только началась полномасштабка, приехал с девушкой в Мукачево и сразу пошел в военкомат,

– рассказывает Галас.

Он добавляет, что с Андреем можно было поговорить на разные темы, в частности о литературе, музыке, политике. А также о "глупых армейских заскоках, которых в ВСУ все еще гораздо больше, чем могло бы быть".

По словам пресс-офицера 128-й ОГШБр, военный относился к этому с легкой иронией и юмором и три года полномасштабной войны совсем не изменили его.

Каждый отпуск Андрей пытался получить разрешение на выезд за границу и вместе со своей девушкой ехал отдохнуть в какую-то европейскую страну. Прошлой весной пара решила пожениться.

Галас рассказывает, что летом 2023-го Андрей перевелся в подразделение беспилотников. Там ему служилось гораздо легче, хотя бывало очень опасно, ведь российские дроны постоянно увеличивают зону поражения. В связи с этим украинским военным приходится откатываться из одного фронтового села в другое.

Жизнь военного оборвалась во время выполнения служебных обязанностей на Пасху, 20 апреля. Детали захоронения сообщат позже.

К слову, ранее на войне погиб защитник из Винницы лейтенант Андрей Гунько. Военный воевал с первых дней полномасштабного вторжения России, сдерживая наступление на разных направлениях фронта.