Українському захисникові було лише 35 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресофіцера 128-ї ОГШБр Ярослава Галаса.

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Що відомо про Андрія Задорожного

Андрій Задорожний виріс у Мукачеві та закінчив там школу. Згодом український військовий навчався в Національному авіаційному університеті в Києві та працював у сфері ІТ.

Був дуже грамотним, гарно заробляв, армія йому взагалі не була потрібна. Але як тільки почалася повномасштабка, приїхав із дівчиною в Мукачево й зразу пішов у військкомат,

– розповідає Галас.

Він додає, що з Андрієм можна було поговорити на різні теми, зокрема про літературу, музику, політику. А також про "дурні армійські заскоки, яких у ЗСУ все ще набагато більше, ніж могло б бути".

За словами пресофіцера 128-ї ОГШБр, військовий ставився до цього з легкою іронією й гумором і три роки повномасштабної війни зовсім не змінили його.

Кожну відпустку Андрій намагався отримати дозвіл на виїзд за кордон і разом зі своєю дівчиною їхав відпочити в якусь європейську країну. Минулої весни пара вирішила одружитися.

Галас розповідає, що влітку 2023-го Андрій перевівся в підрозділ безпілотників. Там йому служилося набагато легше, хоча бувало дуже небезпечно, адже російські дрони постійно збільшують зону ураження. У зв'язку з цим українським військовим доводиться відкочуватися з одного фронтового села в інше.

Життя військового обірвалося під час виконання службових обов'язків на Великдень, 20 квітня. Деталі поховання повідомлять згодом.

До слова, раніше на війні загинув захисник із Вінниці лейтенант Андрій Гунько. Військовий воював з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, стримуючи наступ на різних напрямках фронту.