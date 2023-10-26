Выполнял задание на левом берегу: в Херсонской области погиб матрос Андрей Завгородний
Во время выполнения боевого задания недалеко от села Песчановка в Херсонской области погиб 35-летний Андрей Завгородний. Сам населенный пункт расположен на левом берегу.
Пока эта часть Украины оккупирована и не контролируется Вооруженными Силами. Однако военные активно проводят там операции – в частности поступала информация о высадку войск на левом берегу.
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Трагическая потеря на фронте
Вблизи населенного пункта Песчановка Херсонской области 18 октября погиб 35-летний матрос Андрей Завгородний. Известно, что военный выполнял боевое задание на левом берегу Днепра. В настоящее время эту часть Херсонщины контролируют российские оккупанты.
Место, где погиб в бою Андрей Завгородний / карта DeepStateMap
Павший военный был родом из села Большая Марьяновка в Одесской области. Сообщается, что с утра 26 октября в населенном пункте состоялось прощание с ним. У защитника осталась мать и сестра.
Знаем, ничто не осушит слезы родных, близких и друзей. Ваш сын, земляк, товарищ и собрат всегда для вас останется живым, молодым, и всегда рядом. Живите этой памятью и знайте: мы также храним эти воспоминания в сердце,
– написали в родном обществе Андрея
Мужчина погиб, защищая свою страну от оккупантов / Белгород-Днестровская райгосадминистрация
Другие трагические потери Украины
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