Выполнял задание на левом берегу: в Херсонской области погиб матрос Андрей Завгородний

Во время выполнения боевого задания недалеко от села Песчановка в Херсонской области погиб 35-летний Андрей Завгородний. Сам населенный пункт расположен на левом берегу.

Пока эта часть Украины оккупирована и не контролируется Вооруженными Силами. Однако военные активно проводят там операции – в частности поступала информация о высадку войск на левом берегу.

Смотрите также Безумные потери выросли в несколько раз: какова цена масштабного штурма Авдеевки для России

Трагическая потеря на фронте

Вблизи населенного пункта Песчановка Херсонской области 18 октября погиб 35-летний матрос Андрей Завгородний. Известно, что военный выполнял боевое задание на левом берегу Днепра. В настоящее время эту часть Херсонщины контролируют российские оккупанты.

Место, где погиб в бою Андрей Завгородний / карта DeepStateMap

Павший военный был родом из села Большая Марьяновка в Одесской области. Сообщается, что с утра 26 октября в населенном пункте состоялось прощание с ним. У защитника осталась мать и сестра.

Знаем, ничто не осушит слезы родных, близких и друзей. Ваш сын, земляк, товарищ и собрат всегда для вас останется живым, молодым, и всегда рядом. Живите этой памятью и знайте: мы также храним эти воспоминания в сердце,

– написали в родном обществе Андрея

Мужчина погиб, защищая свою страну от оккупантов / Белгород-Днестровская райгосадминистрация

Другие трагические потери Украины