Андрей Магера: презираю тех украинцев, кто уехал на заработки в Россию

Эксклюзивное интервью с экс-заместителем Центральной избирательной комиссии Украины Андреем Магерой.

В политике, как на шахматной доске, не бывает исключительно черно-белых цветов. Кто желает – увидит множество оттенков. В первом случае – коварных, хамелеоновских, во втором – эрудированных, иногда даже интуитивных, впрочем, стопроцентно не однотонных. Но мы сейчас не про шахматы. Там есть игра. Регламент. Правила. В конце концов, уважение к оппоненту. Мы о политике по-украински...

Итак, в нашем сверхмощном избирательном 2019 году, согласитесь, цветов на "политической радуге" будет хватать. И, пожалуй, не нужно быть Вангой, чтобы предсказать: избирательные гонки будут жесткими и жестокими, лживыми и отвратительными, грязными и циничными.

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Где в этой мутной воде (чтобы не сказать – грязи) найти хоть какой-то адекватный указатель? Этот и другие вопросы политической повестки дня сайт 24 канала адресует Андрею Магере – экс-заместителю Центральной избирательной комиссии Украины.

Сейчас оживленные дискуссии идут вокруг решения Центризбиркома относительно закрытия избирательных участков в России. Многие эксперты и политики уверяют, что ЦИК не имела права осуществлять такой шаг. Кое-кто из политиков, к слову, даже подал в суд на Центральную избирательную комиссию по этому поводу. Ваша профессиональная оценка сложившейся ситуации.

По моему мнению, Центральная избирательная комиссия, начиная с 31 декабря – первого дня избирательного процесса, принимает достаточно взвешенные решения, которые соответствуют закону. Если мы, в частности говорим об изменениях, которые касаются изменений в перечень избирательных участков, то необходимо обратить внимание на несколько моментов. Детализирую.

Первый момент. Подобные решения ЦИК принимает не по собственной инициативе, а лишь на основе соответствующего представления Министерства иностранных дел Украины. По крайней мере, именно такой порядок предусмотрен в законе "О выборах президента".

Второй момент. Представляется абсолютно нелогичным иметь зарубежные избирательные участки, которые расположены на территории государства-агрессора. Я здесь совершенно опускаю за скобки момент, который касается наличия дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией, наличия украинского посольства и консульства в РФ. В данном случае речь идет исключительно об избирательных участках. Учитывая то, что с 1 апреля 2019 года прекращает свое действие так называемый Большой договор между Украиной и Россией, по моему мнению, является вполне логичным то, что Украина не может получить никаких гарантий соблюдения основ и принципов избирательного процесса на наших участках, расположенных на территории Российской Федерации. Этот момент также следует принимать во внимание.

Третий момент. То, что закрываются избирательные участки в России не означает, что избиратели, которые находятся на территории РФ лишаются права голоса. Вместо этого, такие избиратели будут прикреплены к избирательным участкам в Финляндии, Грузии...

Извините, перебью. Давайте спустимся с небес на грешную землю. Вряд ли люди уехали в Россию из доброго чуда и хорошей жизни. Мы прекрасно знаем, что они туда поехали (по крайней мере, подавляющее большинство) на заработки и сложно себе представить, что они могут себе позволить избирательное турне в Финляндию.

Я сейчас не работаю в Центризбиркоме и могу говорить достаточно свободно. Так вот, я презираю человека, который едет на заработки в Российскую Федерацию. Можете так и написать — дословно! Прекрасно понимаю, что действительно, не каждый может заработать в Украине, но есть Польша, Венгрия, Чехия, Румыния, любое другое государство мира, но не Россия. Поэтому я презираю тех людей, которые едут туда на заработки.

Андрей Магера играет в шахматы / Фото из домашнего архива

Еще одна дискуссионная тема касается выдвижения кандидатуры Петра Симоненко на пост президента. Одни говорят, что с учетом декоммунизации он не имеет права баллотироваться, другие придерживаются диаметрально противоположной точки зрения. Каково ваше мнение по этому поводу?

Нам нужно исходить из действующего закона "О выборах президента Украины". Согласно пункту 8 ч. 1 статьи 52 этого закона, ЦИК отказывает в регистрации кандидату, которого выдвинула политическая партия, исповедующая коммунистическую или социал-националистическую идеологию. Поэтому ничего удивительного не будет в том, когда Центральная избирательная комиссия откажет Симоненко, как кандидату на пост Президента Украины. Вместе с тем, я не исключаю сценария, что хотя Симоненко и выдвинула Коммунистическая партия на своем съезде, он может принести необходимые для регистрации документы в ЦИК как самовыдвиженец. Однако, если Компартия принесет в ЦИК документы для регистрации Симоненко, для меня очевидным является тот факт, что здесь есть какие-то внешние или внутренние причины.

Какие именно, детализируйте.

Внешняя причина может заключаться в том, чтобы, во-первых, продолжать антиукраинскую истерию в Российской Федерации, а во-вторых, показать государствам ЕС Украину, как будто недемократическую страну, где нарушаются права человека и тому подобное.

На днях, выступая в эфире одного из телеканалов, бывший народный депутат Борис Беспалый заявил, что после выборов у нас еще не было прецедента возбуждения уголовных дел относительно фальсификаций результатов выборов. Так ли это, и если да, то почему?

Это не соответствует действительности. На самом деле такие дела есть – и по результатам местных выборов, которые проводились в Украине, и в отношении парламентских (в частности, в 2014 году, знаю, что там тоже были уголовные производства). Но неизвестно, какого плана были обвинительные приговоры судов – было ли реальное отбытие наказания, или там были условные сроки, были ли назначены штрафы как вид наказания. К сожалению, я не мониторил ситуацию, но такие предложения точно есть. Вопрос в том, что, возможно, их не такое большое количество... Это, во-первых. Во-вторых, если сравнить ситуацию, то еще 10-15 лет назад, действительно практически никаких приговоров по подобной категории избирательных преступлений не было вообще.

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Как вы думаете, какую роль на будущих президентских и парламентских выборах будет играть фактор внешнего влияния как с Востока, так и с Запада?

Очевидно, что попытки такого внешнего влияния будут. Особенно, если мы говорим о нашем восточном соседе. Как на меня, они сейчас сделали паузу – выжидают, чтобы планировать, что делать дальше и в ситуации на Донбассе, и в ситуации с Крымом, и многое другое. Сами понимаете.

В общем, такое воздействие может параллельно осуществляться разными способами. В первую очередь – это информационное воздействие. Он может заключаться в том, что через украинские телеканалы и другие СМИ могут распространяться элементы информационной войны. Речь идет о сознательном вбросе определенной информации, которая содержит одновременно какие-то правдивые сведения с выдумками, которые не соответствуют действительности.

Еще одним методом влияния может быть попытка вмешательства в информационную систему "Выборы", которая существует в ЦИК. Я думаю, что такая попытка может иметь место. Вместе с тем, я рассчитываю на то, что и Центральная избирательная комиссия, и Служба безопасности Украины предварительно принимают все меры для защиты информационных систем от вмешательств.



Андрей Магера, Михаил Охендовский и Жанна Усенко-Черная / Фото УНИАН

Хотим мы этого или нет, но факт остается фактом: Украина признана авторитетными международными организациями самой бедной страной Европы. С учетом этого досадного фактора, какую роль будет играть подкуп избирателей?

Действительно, Украина занимает или последнее, или предпоследнее место на европейском континенте по доходам на душу населения. Но здесь есть еще один нюанс, который заключается в том, что в расчет берутся официальные, легальные доходы и никто не считает, кто и сколько получает в конверте, или получает какие-то дополнительные доходы, которые не облагаются налогом. Это тоже важный момент. Вместе с тем, эта ситуация, которая сейчас есть, к сожалению, является благоприятной для противоправных действий со стороны штабов кандидатов относительно подкупа избирателей. Единственный момент: на президентских выборах эффективность подкупа существенно ниже, чем на парламентских (особенно, если речь идет о одномандатных округах).

В любом случае, мы должны понимать, что, к сожалению, на парламентских выборах, которые состоятся в октябре, схема подкупа избирателей будет еще актуальной. То есть, нужно будет думать, что делать дальше.

Если учесть избирательную историю (я сейчас акцентирую именно на президентском марафоне), видите ли вы сегодня неоднократно апробированное ранее своего рода региональное кандидатское разделение. Например, когда Юрий Бойко будет ориентироваться на избирателя востока, а, скажем, г-н Садовый – на западного?

Я думаю, что такого распределения электората, который имел место в 2004-м, 2006-м, 2007-м, 2009-м годах на разделение "Восток – Запад", не будет. По крайней мере, сейчас происходит некое смешение. Взять "Оппозиционный блок". Его же нельзя будет назвать как своеобразного продолжателя "Партии регионов" и таким, что имеет монопольное влияние на позиции избирателя во всех южных и восточных областях Украины. По крайней мере, мы сейчас можем анализировать ситуацию в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областях. Там уже этого нет и вряд ли когда будет. Что касается Донецкой, Луганской и частично Харьковской областей, я могу согласиться относительно сильных позиций "Оппозиционного блока" и его кандидата. Что же касается Андрея Садового, очевидно, основную ставку он будет делать все-таки на Западную Украину.

Определенные четкие контуры избирательной карты мы уже видим сегодня. Какие ключевые "болевые точки" на ней вы выделили бы?

По моему мнению, есть определенный плюс, если его можно так назвать, того, что мы имеем опыт проведения выборов в экстремальных условиях. Раньше у нас были такие выборы в 2014 году. Это было чрезвычайно сложно. Однако мы учились на собственных ошибках, принимали экстраординарные решения, по ходу дела меняя законодательство. Это все было... Но сейчас будет чуточку проще. Опережая ваш вопрос, сразу объясню, почему. Потому что, законодательная база наработана, понимание того, как проводить выборы во время оккупации и аннексии – тоже есть. Но вместе с тем, та же тема подкупа, которую мы поднимали ранее, тоже никуда не исчезает. К величайшему сожалению.

Также, по моему мнению, в 2019 году гораздо больше проявится волна популизма, чем была до этого. С одной стороны, причина заключается в самой Украине. Дело в том, что украинцы хотят чрезвычайно сложные вещи решать очень простыми способами, а такое бывает только в сказках.

Второй момент, к сожалению, он объективен. Сейчас общеевропейским трендом является поднятие вверх именно популистских политиков и партий, причем, как правого, так и левого толка. Поэтому тема популизма будет довольно опасной на этих выборах. И избиратель, перед тем как принимать решения и заполнять бюллетень, должен думать головой: реально ли то, что предлагают ему политики. Избиратель должен думать, реально ли то, что предлагает ему кандидат в президенты, если то или иное задекларированное обещание относится к полномочиям парламента или местных властей.

Каких еще, кроме общеизвестных "фокусов", стоит ожидать украинцам в насыщенном 2019-м избирательном году?

Наверное, я не открою ничего нового, когда скажу, что, к сожалению, лидеры социологии президентских выборов будут иметь соблазн использовать так называемых технических кандидатов. То есть, будут регистрироваться другие лица, которые будут выполнять своеобразную роль поставщиков людей в окружные участковые избирательные комиссии или для, условно говоря, грязных вещей в отношении оппонентов.

Вы опытный в вопросах выборов и всего, что с ними связано, человек. Какую явку на президентских выборах прогнозируете, опять же, с учетом определенной социальной если не депрессии, то апатии?

Думаю, что явка будет ниже чем на последних президентских выборах 2014 года. Это связано, в частности, с тем, что немало украинских граждан все же поехали работать заграницу. В определенной степени этому способствовал и безвизовый режим с государствами Европейского Союза. Это – один момент.

Второй момент, который является очень серьезным вызовом. Нам нужно думать над тем, как привлечь молодежь, чтобы она пошла на избирательные участки. В общем, украинская молодежь, к сожалению, аполитична. А они же действительно должны думать о том, что судьбу Украины должно решать, в первую очередь, трудоспособное население. Не так ли?

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