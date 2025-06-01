Убийство Андрея Портнова: Офис генпрокурора также расследует дело

Офис Генерального прокурора Украины расследует убийство экс-советника Януковича Андрея Портнова в Мадриде 21 мая. Национальная полиция уже открыла производство по факту преступления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ Офиса генпрокурора на запрос УП.

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Что ответили в ОГП на запрос издания

В ответе на запрос в Офисе генпрокурора отметили, что было начато уголовное производство по факту умышленного убийства Андрея Портнова по статье Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве, совершенном по заказу и по предварительному сговору группой лиц.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, процессуальное руководство – группой прокуроров Офиса генерального прокурора,

– говорится в письме.



Ответ на запрос УП в ОГП относительно убийства Андрея Портнова / Фото УП

В ОГП также отметили, что по состоянию на начало июня досудебное расследование продолжается.

Относительно других вопросов, которые задавали журналисты УП, в Офисе Генерального прокурора не ответили, отметив, что эта информация является тайной досудебного расследования.

"Разглашение информации о личности, фактические обстоятельства возможных уголовных правонарушений, которые проверяются в ходе досудебного расследования..., процессуальных действий в них, может нанести существенный вред дальнейшему досудебному расследованию путем разглашения тайны досудебного расследования, что угрожает интересам государства в виде обеспечения правосудия и поддержания правопорядка", – указано в ответе на запрос.

Что известно об убийстве Андрея Портнова