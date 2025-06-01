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24 Канал Новости Украины Убийство Андрея Портнова: Офис генпрокурора также расследует дело
9 июня, 15:05
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Убийство Андрея Портнова: Офис генпрокурора также расследует дело

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Офис Генерального прокурора Украины расследует убийство Андрея Портнова в Мадриде.
  • Уголовное производство по факту умышленного убийства уже открыто, досудебное расследование продолжается.
  • Другая информация о расследовании остается тайной для защиты правосудия и правопорядка.

Офис Генерального прокурора Украины расследует убийство экс-советника Януковича Андрея Портнова в Мадриде 21 мая. Национальная полиция уже открыла производство по факту преступления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ Офиса генпрокурора на запрос УП.

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Что ответили в ОГП на запрос издания

В ответе на запрос в Офисе генпрокурора отметили, что было начато уголовное производство по факту умышленного убийства Андрея Портнова по статье Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве, совершенном по заказу и по предварительному сговору группой лиц.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, процессуальное руководство – группой прокуроров Офиса генерального прокурора, 
– говорится в письме.


Ответ на запрос УП в ОГП относительно убийства Андрея Портнова / Фото УП

В ОГП также отметили, что по состоянию на начало июня досудебное расследование продолжается.

Относительно других вопросов, которые задавали журналисты УП, в Офисе Генерального прокурора не ответили, отметив, что эта информация является тайной досудебного расследования.

"Разглашение информации о личности, фактические обстоятельства возможных уголовных правонарушений, которые проверяются в ходе досудебного расследования..., процессуальных действий в них, может нанести существенный вред дальнейшему досудебному расследованию путем разглашения тайны досудебного расследования, что угрожает интересам государства в виде обеспечения правосудия и поддержания правопорядка", – указано в ответе на запрос.

Что известно об убийстве Андрея Портнова

  • Андрея Портнова убили 21 мая в одном из районов Мадрида возле элитной школы, куда экс-советник Виктора Януковича водил своих детей. Сейчас полиция ищет личность, которая осуществляла выстрел, а также тех, кто причастен к этому преступлению.

  • По данным испанской полиции, подозреваемых пока трое, один из которых совершил не менее 9 выстрелов, о чем свидетельствует количество гильз, найденных на месте преступления. Портнова могли убить из-за долгов, а свидетели описали одного из нападавших как высокого мужчину в черной одежде с оранжевой сумкой.

  • Интересно, что Андрея Портнова планируют похоронить в Украине. Источники издания "Эспрессо" рассказали, что экс-чиновника могут похоронить на Зверинецком кладбище в Киеве.