FT пишет, что тендер Укргидроэнерго выиграл бизнесмен, который помогает России: есть реакция компании

Многомиллионный тендер Укргидроэнерго на помощь в защите ДнепроГЭС от российских атак выиграл лондонский бизнесмен Андрейс Браденс, который помогал вражеским спецслужбам отмывать деньги и обходить санкции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Уже появилась соответствующая реакция Укргидроэнерго, компания отметила, что договор с компанией Altair Loistik Ve Ticaret был заключен в декабре 2023 года после открытых торгов на платформе Prozorro.

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Что известно о победителе тендера Укргидроэнерго

Как пишет Financial Times, накануне стало известно о разоблачении британскими, американскими, французскими и ирландскими правоохранителями многомиллиардной схемы отмывания денег, что позволяла российским шпионам и европейским наркоторговцам обходить санкции с помощью криптовалюты.

Согласно обнародованной информации, соответствующее расследование было сосредоточено вокруг двух компаний (Smart и TGR), услугами которых пользовались богатые транснациональные преступники и подсанкционные лица. Андрейс Браденс, также известный как Андрейс Каренокс, оказался среди руководителей компании TGR.

Он является гражданином Латвии, который проживает сейчас в Лондоне и позиционирует себя "международным предпринимателем". По данным правоохранителей, Браденс сотрудничал с компаниями, которые помогали России закупать подсанкционную электронику. Уже 4 декабря он попал под санкции Министерства финансов США.

Издание, ссылаясь на информацию об украинских госзакупках, пишет, что турецкая компания, которой владеет Браденс, в марте получила контракт на сумму 23,4 миллиона долларов от компании Укргидроэнерго, который предусматривает поставку кабелей и других запчастей для строительства подземных сооружений.

Их цель заключается в том, чтобы защитить Днепровскую ГЭС от российских ударов. Турецкая компания Altair Lojistik Ve Ticaret не находится под западными санкциями, а Браденс в LinkedIn указал себя ее директором. В записях компании бизнесмена называют ее председателем и единоличным владельцем.

Интересно, что на вопросы журналистов предприниматель отвечать не захотел. В свою очередь в Укргидроэнерго подтвердили контракт с его компанией и сообщили, что проект "выполняется в соответствии с условиями, указанных в контракте", отметив, что работы должны закончить до конца текущего года.

В период проведения закупки и на момент заключения контракта ни компания Altair Lojistik Ve Ticaret Anonim, ни гражданин Андрейс Браденс не находились в перечне лиц, к которым применяются специальные экономические или другие ограничительные меры (санкции). Укргидроэнерго полностью выполнило все требования украинского законодательства, тщательно проверив контрагентов на предмет связей с Россией,

– говорится в сообщении.