Руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко сообщил "24 Каналу", что враг сознательно обостряет ситуацию и проводит атаки по гражданской инфраструктуре. По его словам, оккупанты действуют в контексте геополитических процессов и пытаются воспользоваться ситуацией на международной арене.

Совместное давление и временные рамки Кремля

Андрющенко обратил внимание на то, что Россия рассчитывает на ослабление позиций Украины за счет постоянного воздушного давления. Он напомнил о заявлениях министра финансов США Скотта Бессента о том, что, якобы, именно из-за ударов Украины по российским НПЗ в мире выросли цены на энергоносители, и это усугубляет энергетический кризис.

Накануне выборов в Конгресс Дональд Трамп осознает, что может их проиграть и не получить то большинство, которое он хочет. Но ему нужна большая победа, однако в Персидском заливе не все гладко, и ему не удается там завершить войну. В то же время США могут оказать давление на Украину, ведь они понимают, что мы, по крайней мере с их точки зрения, находимся в слабой позиции, поскольку давление со стороны России в последнее время значительно усилилось,

– пояснил он.

В то же время Москва, по словам Андрющенко, пытается синхронизировать свои действия с политическими сигналами из Вашингтона, надеясь на совместное давление на Киев для скорейшего заключения мирного соглашения.

Есть такое ощущение, что россияне сейчас намеренно давят на нас с помощью бесчеловечных обстрелов для того, чтобы, параллельно работая с Соединенными Штатами, совместно оказать на нас давление и вновь поднять эти вопросы в ходе переговоров, заставить нас пойти на мир,

– руководитель Центра изучения оккупации.

Эксперт также напомнил об утечках информации, касающихся внутренней оценки ситуации в самой России. В частности, руководители российского банковского сектора отмечают, что окно возможностей для заключения хотя бы относительно приемлемого для Москвы мира ограничено осенью, ведь дальше экономические проблемы будут только нарастать.

Симметричные ответы Украины

В то же время эксперт подчеркнул, что, несмотря на расчеты Кремля, именно Силы обороны Украины разрушают эти планы. Украинские военные регулярно наносят точечные сокрушительные удары по логистике, флоту и важным объектам противника на временно оккупированных территориях и в тылу России.

Если Путин действительно считает, что сейчас он в очередной раз сможет использовать Трампа, то мы, к сожалению, увидим еще более сильные удары. Но пока что эти планы рушим исключительно мы,

– Петр Андрющенко.

Он отметил, что не зря ранее в западных СМИ появились статьи, в которых Трампа едва ли не прямо называют, если не "агентом Путина", то, по крайней мере, его "лучшим достижением" за эту войну.

Также руководитель Центра изучения оккупации отметил, что удары по судам обеспечения, объектам в Сочи и на Арабатской Стрелке, закрытие аэропортов в Москве существенно дестабилизируют оккупантов, даже если военное руководство воздерживается от публичного освещения каждой успешной операции.