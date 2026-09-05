Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що ворог свідомо ескалює ситуацію та атакує цивільну інфраструктуру. За його словами, окупанти діють у контексті геополітичних процесів та намагаються скористатися ситуацією на міжнародній арені.

Спільний тиск та часові рамки Кремля

Андрющенко звернув увагу на те, що Росія розраховує на ослаблення позицій України через постійний повітряний тиск. Він нагадав заяви міністра фінансів США Скотта Бессента щодо того, що це, мовляв, зокрема, через удари України по російських НПЗ у світі зросли ціни на енергоносії і це посилює енергетичну кризу.

Напередодні виборів у Конгрес Дональд Трамп усвідомлює, що може їх програти і не отримати ту більшість, яку він хоче. Але йому потрібна велика перемога, проте у Перській Затоці не все добре і йому не вдається там завершити війну. Водночас США можуть натиснути на Україну, адже вони розуміють, що ми, принаймні з їхнього погляду, перебуваємо у слабкій позиції, адже тиск з боку Росії значно посилився останнім часом,

– пояснив він.

Водночас Москва, за словами Андрющенка, намагається синхронізувати свої дії із політичними сигналами з Вашингтона, сподіваючись на спільний тиск на Київ для якнайшвидшого укладення мирної угоди.

Є таке відчуття, що росіяни навмисно на нас зараз тиснуть з погляду нелюдського обстрілу для того, щоб, паралельно працюючи зі Сполученими Штатами, спільно на нас натиснути і знову почати ці питання з перемовинами, примусити нас до миру,

– керівник Центру вивчення окупації.

Експерт також нагадав про інформаційні витоки щодо внутрішньої оцінки ситуації в самій Росії. Зокрема, очільники російського банківського сектору зазначають, що вікно можливостей для укладення бодай відносно прийнятного для Москви миру обмежене осінню, адже далі економічні проблеми лише наростатимуть.

Симетричні відповіді України

Водночас експерт підкреслив, що попри розрахунки Кремля, саме Сили оборони України руйнують ці плани. Українські військові регулярно завдають точкових болючих ударів по логістиці, флоту та важливих об'єктах ворога на тимчасово окупованих територіях і в тилу Росії.

Якщо це дійсно розуміння Путіна, що він буде зараз використовувати черговий раз Трампа, то ми, на жаль, побачимо ще посилення ударів. Але поки що ці рівняння ламаємо виключно ми,

– Петро Андрющенко.

Він зауважив, що недарма раніше вийшли статті у західних ЗМІ, в яких ледь не прямо Трампа називають, якщо не "агентом Путіна", то принаймні його "найкращим здобутком" за цю війну.

Також керівник Центру вивчення окупації зазначив, що удари по судах забезпечення, об'єктах у Сочі та на Арабатській Стрілці, закриття аеропортів в Москві суттєво дестабілізують окупантів, навіть якщо військове керівництво утримується від публічного висвітлення кожної успішної операції.