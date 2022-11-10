"Отступление" россиян из Херсона: в чем Дуда заподозрил оккупантов
Источник:TVP Parlament
Россия вроде бы решила отводить свои войска из Херсона, который оккупировала в начале войны. На заявления россиян отреагировал президент Польши Анджей Дуда.
Польский лидер в контексте вероятного выхода россиян из Херсона предостерег от энтузиазма. Слова Дуды передал глава кабинета президента Польши Павел Шрот.
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Дуда предостерег от провокаций
Сообщается, что Дуда спокойно воспринял сообщение о Херсоне, а также подчеркнул, что оккупанты могут готовить провокации.
Президент отнесся к ней (информации об уходе россиян из Херсона – 24 канал) совершенно спокойно, предостерег от энтузиазма. Тут можно подозревать россиян во всевозможных обманах и провокациях,
– сказал Шрот
В то же время глава кабинета польского президента выразил убеждение, что Украина и наши воины готовы к разным сценариям развития событий.
Россия заявила об отводе войск из Херсона: что известно
- Украинские военные уже несколько месяцев проводят контрнаступление в Херсонской области. Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин ранее заявлял, что в отношении Херсона придется принимать непростые решения, намекая на отступление.
- В среду, 9 ноября, Суровикин объявил, что российская армия якобы вынужденно покидает Херсон. Однако в Офисе Президента заявили, что в Херсоне пока нет отвода российских войск.
- В ВСУ не исключают провокаций со стороны оккупантов и создания ошибочного впечатления об их истинных намерениях. Президент Владимир Зеленский призвал сдержанно реагировать на заявления россиян о выводе войск.
- Впрочем, в Пентагоне утверждают, что таки фиксируют уход россиян, на который оккупантам понадобятся дни или даже недели. В МВД заявили, что Украина освободит Херсон, однако будет действовать осторожно.
- Вместе с тем в Институте изучения войны отмечают, что россияне вряд ли подготовили ловушку. Сообщается, что ранее уже было множество признаков того, что российские войска целенаправленно уходят с западного берега Днепра.
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