"Отступление" россиян из Херсона: в чем Дуда заподозрил оккупантов

Россия вроде бы решила отводить свои войска из Херсона, который оккупировала в начале войны. На заявления россиян отреагировал президент Польши Анджей Дуда.

Польский лидер в контексте вероятного выхода россиян из Херсона предостерег от энтузиазма. Слова Дуды передал глава кабинета президента Польши Павел Шрот.

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Дуда предостерег от провокаций

Сообщается, что Дуда спокойно воспринял сообщение о Херсоне, а также подчеркнул, что оккупанты могут готовить провокации.

Президент отнесся к ней (информации об уходе россиян из Херсона – 24 канал) совершенно спокойно, предостерег от энтузиазма. Тут можно подозревать россиян во всевозможных обманах и провокациях,

– сказал Шрот

В то же время глава кабинета польского президента выразил убеждение, что Украина и наши воины готовы к разным сценариям развития событий.

Россия заявила об отводе войск из Херсона: что известно

Украинские военные уже несколько месяцев проводят контрнаступление в Херсонской области. Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин ранее заявлял, что в отношении Херсона придется принимать непростые решения, намекая на отступление.

В среду, 9 ноября, Суровикин объявил, что российская армия якобы вынужденно покидает Херсон. Однако в Офисе Президента заявили, что в Херсоне пока нет отвода российских войск.

В ВСУ не исключают провокаций со стороны оккупантов и создания ошибочного впечатления об их истинных намерениях. Президент Владимир Зеленский призвал сдержанно реагировать на заявления россиян о выводе войск.

Впрочем, в Пентагоне утверждают, что таки фиксируют уход россиян, на который оккупантам понадобятся дни или даже недели. В МВД заявили, что Украина освободит Херсон, однако будет действовать осторожно.

Вместе с тем в Институте изучения войны отмечают, что россияне вряд ли подготовили ловушку. Сообщается, что ранее уже было множество признаков того, что российские войска целенаправленно уходят с западного берега Днепра.

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