Вопрос в деньгах: Дуда уверен, что Трамп не позволит уничтожить Украину

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Дональд Трамп не позволит России уничтожить Украину. Причиной этого может стать уважение Трампа к деньгам американских налогоплательщиков.

Анджей Дуда отметил, что Трамп много раз подчеркивал важность денег американских налогоплательщиков, передает 24 Канал со ссылкой на канцелярию польского президента.

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Почему Трамп не позволит России уничтожить Украину

По словам президента Польши, ранее на форуме НАТО Трамп говорил, что все расходы США являются деньгами, собранными в бюджет с американских налогоплательщиков. Президент США считает своим долгом уважать эти деньги.

Мы знаем, президент Дональд Трамп является успешным человеком. Он, конечно, прирожденный боец, он любит драться и, прежде всего, не любит проигрывать – он победитель, что также показали последние выборы США,

– говорит Дуда.

США выделили на помощь Украине значительные средства в виде различной боевой техники. Именно поэтому польский президент считает, что Трамп не позволит России уничтожить Украину.

Дуда отмечает, что здесь речь идет об уважении к деньгам американских налогоплательщиков и о том, что Америка присоединилась и не проиграла.