Дуда предостерег Зеленского после его громкого заявления о кандидате в президенты Польши Навроцком

Действующий президент Польши Анджей Дуда отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского в сторону кандидата в президенты его страны Кароля Навроцкого.

Дуда порекомендовал Зеленскому быть "осторожнее в высказываниях". Такое предостережение он озвучил в интервью Wpolsce24.tv, передает 24 Канал.

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Как отреагировал Дуда на слова Зеленского

Как правило, президенты, особенно те, которые находятся на первом президентском сроке, осторожны в таких вопросах, потому что они знают, что скоро будут баллотироваться в президенты и тогда могут столкнуться с подобной ситуацией. Это действительно специфично. Честно говоря, на месте Владимира Зеленского я был бы здесь осторожнее,

– считает польский лидер.

По его словам, он был удивлен тем, насколько "резко" Зеленский выступил перед польскими СМИ, которые, по его мнению, "с очень конкретным взглядом". Кроме того, Дуда отметил, что знания Навроцкого по Волынской трагедии являются большими, чем у Зеленского, из-за должности президента Института национальной памяти.

Напомним, недавно Кароль Навроцкий заявил, что на сегодня он не видит возможности присоединения Украины к ЕС или НАТО, отметив, что "государство, которое не может ответить за свои преступления, не может быть частью альянсов". На это в свою очередь резко отреагировал и Владимир Зеленский.