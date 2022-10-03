Путин потом захочет торговаться, но дело не в этом, – политтехнолог об аннексии 4 областей

У России абсолютно "размыто" заявление об аннексии 4 областей Украины. В частности, в своих документах они прописывают границы этих территорий на момент вхождения в состав России, а это значит, что их писали очень срочно.

Такое мнение 24 каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее сообщалось о том, что МИД Украины предложил миру варианты ответа на российские попытки аннексии.

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Некоторые фразы противоречат друг другу

Шейтельман рассказал, что некоторые фразы в бумагах об аннексии противоречат друг другу. В частности, совершенно другими границы этих областей могут быть на момент "создания" и на момент "вхождения". Это значит, что эти бумажки писали срочно, чтобы хоть что-нибудь написать.

К моменту "вхождения" означает еще и как Россия признает эти республики, или как они их называют. Путин в полпервого ночи перед своим выступлением решил вдруг признать независимость Херсонской и Запорожской областей. Наверное, в каких-то границах,

– отметил политтехнолог.

Впрочем, он добавил, что Херсонская область не провозглашала независимость, поэтому не совсем понятно, что он там признал. Гауляйтер Херсонщины Сальдо прямым текстом сказал, что Херсонская область не будет провозглашать независимость. Это было за день до того, как Путин признал независимость.

Шейтельман об аннексии 4 областей: смотрите видео

Несколько сценариев событий

Политтехнолог продолжил, что есть несколько сценариев произошедшего:

Путин захочет потом торговаться с Украиной на переговорах. Мол, Россия вот это возьмет, а это трогать не будет.

Никто уже ничем не руководит в России. Нет даже юриста, который бы все это более или менее нормально оформил.

"Не удивлюсь, если девушка, которая стояла у Путина на сцене в черной маске и подавала ему бумажки, сама писала договоры о вступлении этих областей в состав России. Возможно, она юрист по образованию, так что и придумывала что-то", – подытожил Шейтельман.

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