Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше повідомлялось про те, що МЗС України запропонувало світу варіанти відповіді на російські спроби анексії.

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Деякі фрази суперечать одна одній

Шейтельман розповів, що деякі фрази в тих паперах про анексію суперечать одна одній. Зокрема, абсолютно іншими кордони цих областей можуть бути на момент "створення" і на момент "входження". Це означає, що ці папірці писали терміново, аби хоч щось написати.

На момент "входження" означає ще і як Росія визнає ці республіки, чи як вони їх називають. Путін о пів на першу ночі перед своїм виступом вирішив раптом визнати незалежність Херсонської і Запорізької областей. Напевно ж у якихось кордонах,

– зазначив політтехнолог.

Утім він додав, що Херсонська область не проголошувала незалежність, тож не зовсім зрозуміло, що він там визнав. Гауляйтер Херсонщини Сальдо прямим текстом сказав, що Херсонська область не проголошуватиме незалежність. Це було за день до того, як Путін незалежність визнав.

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Кілька сценаріїв подій

Політтехнолог продовжив, що є кілька сценаріїв того, що відбулось:

Путін захоче потім торгуватись з Україною на перемовинах. Мовляв, Росія ось це візьме, а це чіпати не буде.

Ніхто нічим уже не керує в Росії. Немає навіть юриста, який би все це більш-менш нормально оформив.

"Не здивуюсь, якщо дівчина, яка стояла біля Путіна на сцені в чорній масці і подавала йому папірці, сама писала договори про вступ цих областей до складу Росії. Можливо, вона юристка за освітою, тож і вигадувала щось", – підсумував Шейтельман.

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