Указ Путина о "принятии в собственность" ЗАЭС: появились реакции МИД и Энергоатома

Кремлевский диктатор Владимир Путин 4 октября подписал указ о так называемой аннексии Запорожской АЭС. В МИД и Энергоатоме отреагировали на очередное российское преступление.

Заметим, что после похищения генерального директора ЗАЭС руководство станцией происходило из Киева. Исполняющим обязанности главы АЭС стал президент Энергоатома Петр Котин.

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В МИД отреагировали на очередную российскую попытку аннексии

В МИДе отметили, что долгий перечень преступлений и грубых нарушений Россией международного права пополнился еще одним злодеянием – незаконной попыткой взять под свое управление Запорожскую атомную электростанцию.

Рассматриваем соответствующий указ президента РФ по этому поводу ничтожным. Решительно осуждаем это преступление, еще больше усиливающее риски и угрозы в сфере ядерной безопасности, вызванные российской оккупацией ЗАЭС,

– говорится в сообщении.

В ведомстве призвали все государства придерживаться последовательной позиции в обеспечении обязательности политических, экономических и правовых последствий для страны-террориста за все ее преступления, в частности:

МИД предложил Европейскому Союзу, государствам Группы Семи и другим партнерам безотлагательно рассмотреть введение санкций против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики России.

Страны-члены Международного агентства по атомной энергии призвали ограничить сотрудничество в рамках любых проектов с Россией, которая прибегает к нескрываемому ядерному шантажу всего мира.

"Рассчитываем на четкую позицию и инициативную роль в этих вопросах со стороны Генерального директора МАГАТЭ. Предупреждаем граждан России, которые будут выполнять преступные приказы о присвоении объекта гражданской ядерной инфраструктуры Украины, об уголовной ответственности за свои незаконные действия и необратимость наказания", – добавили в ведомстве.

В МИДе требуют в России обеспечить безопасность и неприкосновенность украинцев, которые продолжают выполнять критические функции на атомной электростанции.

В ведомстве в очередной раз отметили необходимость максимальной мобилизации усилий всех членов мирового сообщества для скорейшей деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под контроль Украины. Ведь это единственный способ устранения нынешних угроз в сфере ядерной безопасности.

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В Энергоатоме назвали указ Путина ничтожным

В Энергоатоме заявили, что считают указ Путина ничтожными, абсурдными и неадекватными. Таковы и другие изданные в России "документы" по Запорожской АЭС.

В компании сослались на указ Президента Украины от 4 октября №687 "О ничтожности актов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины", по которому признаются ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий:

указы Путина об аннексии украинских территорий,

какие-либо другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента России.

"Запорожская АЭС будет продолжать работать в Украине, согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме, в Энергоатоме", – подытожили в Энергоатоме.

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