Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газовые соглашения с Россией должны были помочь немецким компаниям сохранить мир с Москвой. Такое решение также способствовало развитию немецкого бизнеса.

Меркель говорит, что пыталась сдержать нападения России на Украину с помощью дипломатии и переговоров, которые в конце концов, как она признает, провалились. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что Меркель говорит об отношениях с Россией

Бывшая канцлер Германии считает, что новая эра в отношениях Европы с Россией началась после полномасштабного вторжения в Украину.

Под руководством Меркель Германия построила два газопровода, что напрямую связаны с Россией. Это способствовало зависимости страны от Москвы.

Вероятно, Меркель ставила на первое место свою страну и ее экономические интересы, когда речь шла о покупке российских энергоресурсов. Однако даже в Германии ее обвиняют в том, что она "руководила" последовательными кризисами и не умела провести далеко идущие реформы для будущего Германии и ЕС.

Меркель также способствовала тому, что страна стала зависимой в торговле от Китая и США. Это повлечет новые проблемы для страны, ведь Дональд Трамп угрожает ввести пошлины на импорт.

Бывшая канцлер Германии также заявила, что не жалеет о своих решениях по "Северному потоку-2". Она считает, что проект имел экономический и политический смысл.