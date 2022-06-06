Английский может получить статус языка делового общения в Украине, – Шмигаль

Захватчикам следует забыть о влажных мечтах о предоставлении русскому языку хоть какого-то официального статуса. Украина готова сделать шаг навстречу глобальному деловому миру.

Весь глобальный деловой мир общается по-английски. Поскольку без нее сегодня просто некуда, украинское правительство рассматривает возможность предоставления ему нового статуса.

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Английский – язык делового общения

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, английский может стать языком делового общения в Украине. Правительство рассматривает эту возможность и запускает запуск всех необходимых механизмов.

В настоящее время Кабинет Министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу. Английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, поэтому придание ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины,

– считает Шмигаль.

Также он сообщил о том, что профильные министерства уже прорабатывают предложения и начнут заниматься оформлением всех необходимых документов.

Новости ЕС: последние события

Австрия предлагает Украине своеобразный "промежуточный этап" перед вступлением в ЕС. Канцлер Австрии Карл Негаммер считает , что идея Макрона о "подготовительном пространстве" очень удачная, ведь сейчас Украина борется за свое существование, а затем будет вынуждена "подтягиваться к стандартам ЕС".

Соединенные Штаты Америки хотят разрешить поставки нефти из Венесуэлы в Европу. Размораживание энергоносителя спровоцировано тем, что Европа очень зависима от российского топлива. Таким образом США и ЕС надеются нанести российским оккупантам новый экономический удар.

Евросоюз только недавно принял шестой пакет санкций против России, а уже активно работает над седьмым . В этот раз Европа хочет наложить ограничения на российский газ и расширить список российских банков, которые будут отключены от системы SWIFT.

Российские кафиры показали всему миру, что они пришли в Украину для того, чтобы убивать гражданских, грабить мирное население и устроить геноцид украинцев. Парламент Чехии готов принять резолюцию , признающую Россию государством-террористом.

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