Вражеская ракета в Краматорске убила директора школы и ее мужа: история погибших супругов

Российская ракета убила супругов в городе Краматорске на Донетчине. Собственно, речь идет о директоре школы №24 Анне Бородавкине, которой было всего 47 лет, и ее мужа Константина.

Известно, что вечером 1 февраля, оккупанты обстреляли жилой дом в Краматорске, из-за чего погибли мирные граждане. Среди них – директор школы, по имени Анна, которая очень любила петь.

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Воспоминания коллег погибшей госпожи Анны

В комментариях журналистам учителя школы №24 констатировали, что им сейчас очень сложно говорить о гибели директора. Однако все же из их слов известно, что Анна была очень добрым, отзывчивым человеком и профессиональной педагогом.

Также она всегда была тактична, воспитана, находила подход к коллегам и ученикам, а еще – талантлива. На протяжении 10 лет Анна была участницей вокального ансамбля учителей школы, поэтому ее даже начали звать "поющий директор".

Мы пока не можем поверить в то, что произошло с Анной Валерьевной. Буквально вчера мы виделись с ней, обсуждали планы, а вечером ее уже не стало,

– вспоминает коллега погибшей.

Кроме того, подруга погибшей Лилия Кулиш отметила, что Анна Бородавкина пела в ансамбле "Бархат", а познакомились женщины еще на первом курсе института. Известно, что эта дружба длилась 27 лет, пока жизнь Анны не унесла ракета.

Воспоминания от знакомых, коллег, друзей и учеников о смерти женщины:

"Анна была жаворонком, она всегда рано ложилась спать и рано вставала. Думаю, в тот момент, когда прилетела ракета, она уже спала. У них в доме всегда были кошки, в последнее время была Маруська, видимо, она погибла со своими хозяевами".

"Анна Валерьевна любила книги, природу, море, ей нравилось во время каникул побыть в тишине, потому что работа директора в школе – это всегда шум и шум, суета. А Константин любил сплавляться на байдарках, ходить в горы".

"Мы были учениками ее первого выпускного класса. Она была невероятная. Очень добрая, отзывчивая, к нам она всегда хорошо относилась. Когда она заходила в класс на перемене, то мы все окружали ее за столом, рассказывали все, что можно. Она нас всегда слушала, а главное – слышала. Мы ее очень любили".

Известно, что в этом доме было заселено всего 3 квартиры. Другие жители уехали, однако не Анна с мужем. Знакомые говорят, что она не хотела покидать родное жилье и город, потому что была директором школы и осознавала всю ответственность своей должности.

Анна с мужем / Фото из соцсетей и архива Анны Бородавкиной

У супругов остались дети

Вместе с Анной умер ее 50-летний мужчина Константин, работавший на Новокраматорском машиностроительном заводе инспектором по безопасности.

Следует сказать, что у Анны и Константина Бородавкиных было двое взрослых детей. Речь идет о сыне Андрее, который окончил Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, а после начала полномасштабного вторжения перебрался во Львов.

В то же время, дочь супругов Даша училась в Харьковском национальном институте электроники и впоследствии вышла замуж.

Мама горела своей работой. Любила каждого своего ученика. Ей нравилось гулять в сосновом лесу, поэтому папа в мирное время часто ее туда возил. У папы были золотые руки, он мог сделать и починить все что угодно. Все соседи знали, к кому идти за помощью, – к Косте из пятой квартиры,

– сказала она.

Кроме того, заметим, что похороны супругов состоялись в пятницу, 3 февраля.

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