В Крыму бушевал настоящий ураган, в результате чего падали деревьями, останавливался транспорт и разрушению подвергались зданию. Также ветром сдувало пропагандистку местного телеканала, созданного российскими оккупантами.

Отметим, что работает псевдожурналистка на канале "Крым 24", зовут ее Анна Цапаева. О "неприятности", которая случилась с "ведущей" прямо-таки во время телевизионной трансляции, информирует 24 Канал.

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Сильный ветер почти сдул пропагандистку

Даже погода не рада российским захватчикам в Крыму, поэтому хочет их выдворить оттуда. Однако, как бы ветер не пытался сдуть пропагандистку Цапаеву, она все равно осталась на полуострове.

Очевидно, начатое ураганом "дело" будут завершать вскоре Силы обороны Украины. Собственно, нет сомнений, что в обозримой перспективе от россиян не останется ни следа в Крыму. Их как ветром оттуда сдует, когда ВСУ ступят на полуостров.

Псевдожурналисту "Крым 24" чуть не сдул ветер: смотрите видео

Как информируют местные пропагандистские помойки, в тот вечер Цапаева работала именно в Евпатории на западном побережье Крымского полуострова. На съемку она выехала с водителем и оператором.

В Евпатории пропагандистку сдувал ветер во время эфира: смотрите видео

Цапаева уже успевала дать небольшое интервью местному пропагандистскому "СМИ". В нем она заявила: привыкла к тому, что ее отправляют освещать всевозможные "апокалипсисы".

В таком случае ей следовало бы переехать в Россию и там работать на постоянной основе, ведь это, как известно, самая апокалиптическая страна в мире. Более того, псевдожурналистка отметила: знала, что станет "ходячим мемом". То есть ей нравится быть клоунессой.

Порывы ветра в тот вечер в Евпатории действительно были сильными – до 40 метров в секунду. Однако о буре в районе полуострова заранее предупреждали синоптики . Они говорили, что высота волн может достигать 8 метров.

После того как шторм и ветер немного стихли, российские захватчики полностью вернулись к тому, что они умеют делать лучше всего – терроризировать украинцев. По состоянию на утро 28 ноября в Черном море три ракетоносителя "Калибров". То есть угроза обстрелов достаточно высока, несмотря на меняющуюся погодную ситуацию.