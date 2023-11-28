Зазначимо, що працює псевдожурналістка на каналі "Крим 24", звати її Анна Цапаєва. Про "прикрість", яка трапилась з "ведучою" просто-таки під час телевізійної трансляції, інформує 24 Канал.

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Сильний вітер майже здув пропагандистку

Навіть погода не рада російським загарбникам в Криму, тому хоче їх видворити звідти. Однак, якби вітер не намагався здути пропагандистку Цапаєву, – вона все одно залишилась на півострові.

Вочевидь, почату буревієм "справу" завершуватимуть невдовзі Сили оборони України. Власне, немає сумнівів, що в недалекій перспективі від росіян не залишиться ні сліду в Криму. Їх як вітром звідти здує, коли ЗСУ ступлять на півострів.

Псевдожурналісту "Крим 24" ледь не здув вітер: дивіться відео

Як інформують місцеві пропагандистські помийки, того вечора Цапаєва працювала саме в Євпаторії, що на західному узбережжі Кримського півострова. На зйомку вона виїхала з водієм та оператором.

У Євпаторії пропагандистку здував вітер під час етеру: дивіться відео

Цапаєва уже встигала дати невелике інтерв'ю місцевому також пропагандистському "ЗМІ". У ньому вона заявила: привикла до того, що її відправляють висвітлювати всілякі "апокаліпсиси".

У такому разі їй варто було б переїхати в Росію та там працювати на постійній основі, адже це, як відомо, найбільш апокаліптична країна у світі. Ба більше, псевдожурналістка зазначила: знала, що стане "ходячим мемом". Тобто їй подобається бути клоунесою.

Зверніть увагу! Пориви вітру в той вечір в Євпаторії справді були сильні – до 40 метрів на секунду. Однак про бурю в районі півострова заздалегідь попереджали синоптики. Вони говорили, що висота хвиль може досягати 8 метрів.

Після того як шторм і вітер трохи стихли, російські загарбники наповну повернулись до того, що вони вміють робити найкраще – тероризувати українців. Станом на ранок 28 листопада в Чорному морі три ракетоносії "Калібрів". Тобто загроза обстрілів доволі висока, попри мінливу погодну ситуацію.