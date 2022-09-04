На 1300 километрах идут активные бои, – Маляр говорит, что события развиваются по плану

Анна Маляр рассказала, что линия фронта очень широкая. Она проходит по 2500 километрах украинской земли.

Соответствующую информацию заместитель министра обороны сообщила 4 сентября. Она уверила, что события развиваются по плану.

Заметьте На Херсонском направлении сейчас очень жарко, – Братчук

На 1300 километрах идут активные бои

На 1300 километрах идут активные боевые действия. На одних направлениях и участках мы отбиваем атаки врага, на других двигаемся вперед, ведь оборонная операция – это комплекс различных мер и постоянная динамика,

– объяснила Маляр.

Она заверила, что по состоянию на 19 часов 4 сентября события развиваются по плану. Детальнее призвала читать на странице Генштаба ВСУ и оперативных командований.

"Вы все крутые информационные воины – те, кто перестал постить непроверенную информацию и опережать Генштаб, называя деоккупированные населенные пункты. Вы этим помогаете вашим же Вооруженным силам", – сказала заместитель министра обороны.

Маляр объяснила, почему информация поступает с опозданием

"Тешит, что никто не умер в ожидании информации от официальных источников о деоккупации некоторых населенных пунктов. То есть жажда победы превозмогла жажду "просто хочу знать прямо сейчас", – иронизировала Анна Маляр.

Заместитель министра обороны объяснила, почему официальная информация поступает с сознательным опозданием:

во-первых, потому что любой результат нужно закреплять, а уж потом о нем говорить;

во-вторых, обнародовать информацию нужно тогда, когда у неприятеля уже совсем нет способности ничего поменять.

Анна Маляр добавила, что опубликовала список официальных источников военной информации в предыдущем посту.

Наступление на Юге продолжается в условиях тишины

Следует вспомнить, что 29 августа началось наступление ВСУ на Юге. 4 сентября руководитель объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк напомнила, что украинские войска проводят все операции в условиях информационной тишины, ведь они происходят в сложных условиях.

В частности, освобожденные населенные пункты, где только закрепляются наши войска, обстреливают массированно.

Известно, что 4 сентября ВСУ подняли флаг Украины над Высокопольем в Херсонской области. Впоследствии ВСУ показали эксклюзивные кадры из Высокополья, где удалось затрофеить вражескую технику.

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