Враг пытается продвинуться в центр и имеет переменные успехи, – Маляр о Бахмуте
Источник:Анна Маляр
Ситуация на Востоке остается стабильно сложной. Оккупанты наступают одновременно на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском.
В основном эти попытки захватчиков напрасны. Анна Маляр отмечает, что самые большие усилия сосредотачивают на установлении контроля над Бахмутом.
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В городе продолжаются ожесточенные бои
Российская армия пытается продвигаться в центральную часть города, а на отдельных участках имеет незначительные переменные успехи. Несмотря на это, захватить город оккупанты не могут, вокруг и в самом городе продолжаются жесткие бои.
Маляр добавляет, что враг также ведет наступательные действия в районе Авдеевки, чтобы окружить город и блокировать пути снабжения. Кроме того, ожесточенные бои продолжаются в Белогоровке и Марьинке.
Напомним, что недавно Маляр и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отмечали то, что время в Бахмуте играет против врага, который истощается, штурмуя город.
Генерал-полковник подчеркнул, что человеческого ресурса россиян для штурмов украинских позиций остается меньше. Сырский добавил, что наши воины в условиях постоянного влияния артиллерии противника научились взаимодействовать с подразделениями РЭБ, быстро обнаруживать малоразмерные и малозаметные вражеские БПЛА в воздухе и точно поражать их.
Потери "второй армии мира"
Силы обороны каждый день приближают победу Украины. Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 630 бойцов врага. А с начала полномасштабного вторжения русская армия сократилась в общей сложности на 173 990 оккупантов.
Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных захватчиков в зонах ведения боевых действий очень непросто.
Кроме личного состава противник теряет также много техники. В частности, с 24 февраля ВСУ ликвидировали:
- танков – 3616;
- боевых бронированных машин – 6981;
- артиллерийских систем – 2 683;
- РСЗО – 527;
- средства ПВО – 279;
- самолетов – 306;
- вертолетов – 291;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2248;
- крылатые ракеты – 911;
- корабли /катера – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5528;
- специальная техника – 296;