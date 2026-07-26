Дочь самой старшей роженицы Украины эмоционально отреагировала роды у 62-летней женщины из Киева

Недавно стало известно, что киевлянка родила ребенка в возрасте 62 лет после 28 лет безуспешных попыток стать матерью. Это событие прокомментировала дочь старейшей роженицы Украины Анна Пидвербная.

Окружение Анны в шутку называет ее своеобразной эксперткой по теме позднего материнства, ведь она сама родилась в необычных обстоятельствах, пишет ТСН .

Как Анна Пидвербная отреагировала на роды 62-летней киевлянки?

Анна появилась на свет 15 лет назад, когда ее матери Валентине Пидвербной из Чернигова было 65 лет. В прошлом году женщина скончалась.

Сейчас Анна живет с опекуншей Еленой Ятченко. По словам черниговского общественного деятеля Оксаны Туник-Фриз, девушка с радостью восприняла новость о киевлянке, родившей сына в 62 года.

Анна Пидвербная сказала, что восхищается смелостью этой женщины. Она пожелала семье счастья, а матери – мудрости, отметив, что воспитывать детей в старшем возрасте непросто. Также девушка призналась, что хотела лично познакомиться с этой семьей.

Известно, что после окончания школы Анна готовится к поступлению в музыкальный колледж. Она уже успешно сдала первый из двух вступительных экзаменов, а ее близкие надеются, что вскоре она станет студенткой.

В ноябре исполнится год от дня смерти Валентины Пидвербной. До последнего женщина пыталась через суд вернуть дочь, однако суды приняли решение не в ее пользу.

Напомним, что об Анне Подвербной и ее матери Валентине вся страна узнала в 2011 году. Тогда 65-летняя жительница Чернигова родила дочь с помощью искусственного оплодотворения.

В 2023 году вокруг семьи разразился громкий скандал. Когда Анне было 12 лет, она опубликовала в соцсетях сообщения, в которых обвинила мать в жестоком обращении . По словам девочки, женщина ее оскорбляла, царапала и даже не позволяла нормально ухаживать за собой.

После этого в квартиру приехали правоохранители, психологи и работники социальных служб. Анну забрали сначала в больницу на обследование, а затем перевели в реабилитационный центр.

Валентина Пидвербная пыталась через суд вернуть дочь, однако суд принял решение не в ее пользу. Известно, что Валентина воспитывала ребенка сама. Ранее она рассказывала, что была замужем только один раз, но брак быстро распался. На процедуру искусственного оплодотворения женщина собирала деньги много лет: откладывала средства по небольшой пенсии и зарабатывала на перепродаже домашней консервации.

Что известно о 62-летней роженице из Киева?

О редком случае позднего материнства в Украине рассказал доктор медицинских наук и репродуктолог Олег Берестовой.

По словам врача, женщина почти три десятилетия мечтала стать матерью. Она прошла около десяти попыток искусственного оплодотворения в разных клиниках, пять из них уже после 55 лет.

После операции в клинике Берестова женщина забеременела с первой попытки и родила мальчика в 62 года. Сейчас Матвею уже два года.

Берестовый отметил, что при тщательном обследовании перед беременностью и правильном медицинском сопровождении возраст не является решающим фактором.