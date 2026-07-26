Оточення Анни жартома називає її своєрідною експерткою з теми пізнього материнства, адже вона сама народилася у незвичайних обставинах, пише ТСН.

Як Анна Підвербна відреагувала на пологи 62-річної киянки?

Анна з'явилася на світ 15 років тому, коли її матері Валентині Підвербній із Чернігова було 65 років. Торік жінка померла.

Зараз Анна живе з опікункою Оленою Ятченко. За словами чернігівської громадської діячки Оксани Тунік-Фриз, дівчина з радістю сприйняла новину про киянку, яка народила сина у 62 роки.

Анна Підвербна сказала, що захоплюється сміливістю цієї жінки. Вона побажала родині щастя, а матері – мудрості, зазначивши, що виховувати дітей у старшому віці непросто. Також дівчина зізналася, що хотіла б особисто познайомитися з цієї сім'єю.

Відомо, що після закінчення школи Анна готується до вступу до музичного коледжу. Вона вже успішно склала перший із двох вступних іспитів, а її близькі сподіваються, що незабаром вона стане студенткою.

У листопаді виповниться рік від дня смерті Валентини Підвербної. До останнього жінка намагалася через суд повернути доньку, однак суди ухвалили рішення не на її користь.

Нагадаємо, що про Анну Підвербну та її матір Валентину вся країна дізналася у 2011 році. Тоді 65-річна жителька Чернігова народила доньку за допомогою штучного запліднення.

У 2023 році навколо родини спалахнув гучний скандал. Коли Анні було 12 років, вона опублікувала у соцмережах повідомлення, в яких звинуватила матір у жорстокому поводженні. За словами дівчинки, жінка її ображала, дряпала та навіть не дозволяла нормально доглядати за собою.

Після цього до квартири приїхали правоохоронці, психологи та працівники соціальних служб. Анну забрали спочатку до лікарні на обстеження, а потім перевели до реабілітаційного центру.

Валентина Підвербна намагалася через суд повернути доньку, однак суд ухвалив рішення не на її користь. Відомо, що Валентина виховувала дитину сама. Раніше вона розповідала, що була одружена лише один раз, але шлюб швидко розпався. На процедуру штучного запліднення жінка збирала гроші багато років: відкладала кошти з невеликої пенсії та заробляла на перепродажі домашньої консервації.

Що відомо про 62-річну породіллю з Києва?

Про рідкісний випадок пізнього материнства в Україні розповів доктор медичних наук і репродуктолог Олег Берестовий.

За словами лікаря, жінка майже три десятиліття мріяла стати мамою. Вона пройшла близько десяти спроб штучного запліднення в різних клініках, п'ять із них – уже після 55 років.

Після операції в клініці Берестового жінка завагітніла з першої спроби та народила хлопчика у 62 роки. Зараз Матвійкові вже два роки.

Берестовий зазначив, що за умови ретельного обстеження перед вагітністю та правильного медичного супроводу вік не є вирішальним фактором.