Преступная группа нардепа Скороход: в отношении ее сообщника применили меру пресечения

В воскресенье, 7 декабря, ВАКС избрал меру пресечения одному из участников преступной группы по делу о взяточничестве. По данным следствия, ее фигуранты требовали 250 тысяч долларов США за "решение вопроса" о внесении компании-конкурентки в санкционный список СНБО.

Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Что светит сообщнику Скороход?

Дело продолжают расследовать детективы НАБУ под процессуальным руководством САП. В ведомстве сообщили, что подозреваемого взяли под стражу, однако суд предусмотрел возможность внесения залога в размере. В случае внесения этих средств он будет обязан выполнять ряд процессуальных требований.

Среди обязанностей, которые будут возлагаться на подозреваемого:

появляться по вызовам детективов, прокуроров и суда;

не покидать пределы Тернополя без специального разрешения;

сообщать о любом изменении места жительства или работы;

воздерживаться от контактов с лицами, указанными в судебном постановлении;

передать на хранение документы для выезда за границу;

носить электронный браслет.

Заметим, что речь идет о соратнике народного депутата Анны Скороход, которую вместе с помощником и еще одним участником схемы 5 декабря сообщили о подозрении по делу о продаже влияния за возможное применение санкций СНБО против бизнес-оппонента.

