Преступная группа нардепа Скороход: в отношении ее сообщника применили меру пресечения
- ВАКС избрал меру пресечения одному из участников преступной группы, требовавшей 250 тысяч долларов за внесение компании-конкурентки в санкционный список СНБО.
- Подозреваемого взяли под стражу.
В воскресенье, 7 декабря, ВАКС избрал меру пресечения одному из участников преступной группы по делу о взяточничестве. По данным следствия, ее фигуранты требовали 250 тысяч долларов США за "решение вопроса" о внесении компании-конкурентки в санкционный список СНБО.
Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление Специальной антикоррупционной прокуратуры.
Что светит сообщнику Скороход?
Дело продолжают расследовать детективы НАБУ под процессуальным руководством САП. В ведомстве сообщили, что подозреваемого взяли под стражу, однако суд предусмотрел возможность внесения залога в размере. В случае внесения этих средств он будет обязан выполнять ряд процессуальных требований.
Среди обязанностей, которые будут возлагаться на подозреваемого:
появляться по вызовам детективов, прокуроров и суда;
не покидать пределы Тернополя без специального разрешения;
сообщать о любом изменении места жительства или работы;
воздерживаться от контактов с лицами, указанными в судебном постановлении;
передать на хранение документы для выезда за границу;
носить электронный браслет.
Заметим, что речь идет о соратнике народного депутата Анны Скороход, которую вместе с помощником и еще одним участником схемы 5 декабря сообщили о подозрении по делу о продаже влияния за возможное применение санкций СНБО против бизнес-оппонента.
Больше о преступной схеме Анны Скороход
В пятницу, 5 декабря, детективы НАБУ и прокуроры САП совместно с работниками СБУ разоблачили преступную группу, которую, по версии следствия, возглавляла действующий народный депутат Украины. Кроме того, ее фамилия упоминается на так называемых "пленках Миндича".
НАБУ опубликовало видеофрагменты, на которых, вероятно, депутат вместе с соратниками получает крупную сумму денег за обещанное "содействие" в применении санкций.
По данным расследования, к схеме были привлечены ее помощник и несколько посредников. Один из них должен был непосредственно получить средства. Во время обсуждений условий взятки участники договорились разделить платеж на две части. Для "гарантии", бизнесмена заставили написать расписку о якобы получении им займа.
Сама нардеп в ответ на обыски и подозрение заявила, что правоохранители сфальсифицировали материалы ее дела. Она расценивает это как проявление политического давления.