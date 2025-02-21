Чтобы не потерять союзника, – Бербок заявила, что Европа должна усилить давление на США

Европейскому Союзу необходимо усилить давление на Соединенные Штаты. Это надо сделать, чтобы избежать потери Вашингтона как союзника, в том числе в переговорах о мире в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которые цитирует издание Baha Breaking News.

Интересно Оборонный пакет на 700 миллиардов евро: ЕС готовит рекордную военную помощь Украине

Что сказала Бербок о давлении, которое должны осуществлять на США

Анналена Бербок отметила, что усилить давление на Соединенные Штаты нужно, чтобы те увидели свои возможные потери.

Мы усиливаем давление на американцев, чтобы показать, что они могут потерять как можно больше, если они больше не стоят на стороне либеральных демократий Европы,

– сказала глава немецкого МИДа в Потсдаме.

На фоне переговоров по миру в Украине политик предостерегла от "мнимого мира", от "шантажа" и "капитуляции". По словам Бербок, если этого не избежать, то это может привести к дальнейшей подготовке агрессором к еще большей войне и насилию.

В то же время Бербок пообещала, что "будет поддерживать Украину до тех пор, пока она в этом будет нуждаться", ведь эта страна способствует миру в Германии и всей Европе.

К слову, финский депутат Европейского парламента, член комитета по иностранным делам Мика Аатола заявил, что Дональд Трамп дал Европе 3 недели, чтобы принять его мирное соглашение в Украине. В противном случае он угрожал, что США выведут свои войска с европейского континента.