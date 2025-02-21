Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, які цитує видання Baha Breaking News.

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Що сказала Бербок про тиск, який мають здійснювати на США

Анналена Бербок наголосила, що посилити тиск на Сполучені Штати потрібно, щоб ті побачили свої можливі втрати.

Ми посилюємо тиск на американців, щоб показати, що вони можуть втратити якомога більше, якщо вони більше не стоять на боці ліберальних демократій Європи,

– сказала глава німецького МЗС у Потсдамі.

На тлі переговорів щодо миру в Україні політикиня застерегла від "уявного миру", від "шантажу" і "капітуляції". За словами Бербок, якщо цього не уникнути, то це може призвести до подальшої підготовки агресором до ще більшої війни та насильства.

Водночас Бербок пообіцяла, що "підтримуватиме Україну до тих пір, поки вона цього потребуватиме", адже ця країна сприяє миру в Німеччині та всій Європі.

До слова, фінський депутат Європейського парламенту, член комітету із закордонних справ Міка Аатола заявив, що Дональд Трамп дав Європі 3 тижні, щоб прийняти його мирну угоду в Україні. В іншому випадку він погрожував, що США виведуть свої війська з європейського континенту.