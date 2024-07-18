Могут ли боевые действия в Украине повлиять на изменения климата: что говорят в Укргидрометцентре

Война в Украине уничтожает не только людей, но и экологию. Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, влияют ли боевые действия на изменения климата.

Украина изнывает от аномальной жары. И хотя кое-где уже прошли спасительные дожди, жара не спадает. В ВСУ рассказали, как ищут прохладу на фронте.

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Как война влияет на изменения климата

В Украинском институте гидрометеорологии есть определенные исследования в этом направлении – влияние боевых действий на определенные погодные факторы – такая связь, конечно, исследуется. Но говорить непосредственно о том, что сейчас это имеет прямое влияние, очень сложно, особенно нам как оперативным синоптикам,

– сообщила синоптик.

По словам Птухи, локальные проявления не могут настолько влиять на глобальные масштабы перемещения воздушных масс. Определенное влияние есть, но эту корреляцию еще изучают.

Почему в Украине так жарко

В прошлом годувыпустил большую статью о том, как погода влияет на ход боевых действий.

Совпали несколько факторов. Поле высокого давления, антициклон, обеспечило малооблачную погоду без осадков. Однако Украина находится на его периферии, поэтому у нас неустойчивая атмосфера, временами образовывались локальные грозовые дожди и град. А еще над нашим государством были жаркие воздушные массы (некоторые даже поступили с севера Африки). Поэтому солнце дополнительно прогревало и так теплые воздушные массы.