Україна знемагає від аномальної спеки. І хоча подекуди вже пройшли рятівні дощі, спека не спадає. В ЗСУ розповіли, як шукають прохолоду на фронті.
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Як війна впливає на зміни клімату
В Українському інституті гідрометеорології є певні дослідження в цьому напрямку – вплив бойових дій на певні погодні чинники – такий зв'язок, звичайно, досліджується. Але говорити безпосередньо про те, що зараз це має прямий вплив, дуже складно, особливо нам як оперативним синоптикам,
– повідомила синоптикиня.
За словами Птухи, локальні прояви не можуть настільки впливати на глобальні масштаби переміщення повітряних мас. Певний уплив є, але цю кореляцію ще вивчають.
Чому в Україні так спекотно
Збіглися декілька чинників. Поле високого тиску, антициклон, забезпечило малохмарну погоду без опадів. Проте Україна перебуває на його периферії, тож у нас нестійка атмосфера, часом утворювалися локальні грозові дощі та град. А ще над нашою державою були спекотні повітряні маси (деякі навіть надійшли з півночі Африки). Тому сонце додатково прогрівало і так теплі повітряні маси.