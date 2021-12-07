Анталией пронесся ураган: видео удара стихии в Турции
Источник:Haberturk
Турецкую Анталию 7 декабря накрыл ураган. Шквальный ветер валил деревья и срывал крыши. Из-за непогоды авиасообщение в городе приостановили. Самолеты направляли на другие аэродромы.
Скорость ветра на море достигала более 120 километров в час. Возле пляжей образовались гигантские волны.
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Ветер срывал кровлю с жилых домов
К спасательным службам обращались люди, из домов которых ураган сорвал кровлю. В отдельных районах курорта затопило жилые дома и транспорт.
Сейчас информации о жертвах и пострадавших нет. На автодорогах Анталии – многочисленные пробки, ведь из-за подтопления люди не могут нормально добраться домой.К сведению! Паводковые воды, которые стекли с горной местности в море, поменяли свой цвет на темно-коричневый.
В оранжевую зону опасности попали:
- Анталия,
- Измир,
- Мугла,
- Айдын,
- Бурдур.
Синоптики предупреждают, что шторм должен завершиться в западной части провинции Анталия 8 декабря. До этого времени местных жителей просили быть осторожными – из-за падения деревьев и электроопор, а также учитывать проблемы с транспортом.
Смотрите видео мощного урагана из Турции / Видео с твиттера:
Коротко о непогоде в Турции:
- Турецкий регион Восточная Анатолия 1 декабря засыпало снегом: из-за метели заблокировало движение на трассах.
- В конце ноября Турцию накрыл шторм: тогда жертвами удара стихии стали по меньшей мере 6 человек.
- Ураганный ветер в Стамбуле был настолько сильным, что разрушил часовую башню.